专家：冬季小儿湿疹多发 家长不宜自行用药治疗

专家提示，冬季小儿湿疹多发家长不宜自行用药治疗

新华社重庆1月12日电(记者李松)冬季天气寒冷干燥，是少儿湿疹的多发季节。专家提醒，作为一种常见皮肤病，湿疹病因复杂，不提倡家长自行用药治疗。

最近天气寒冷，重庆医科大学附属儿童医院接诊的湿疹患儿明显增多。不少小患者头面部、四肢等多处发痒，皮肤被挠出了一道道红印。“湿疹是小儿常见的一种过敏性皮肤病，冬季多发，且病程长、易复发。”重庆医科大学附属儿童医院皮肤科副教授欧阳莹介绍，患上湿疹的儿童，皮肤可能出现红斑、丘疹，甚至结痂、鳞屑等多种损害，皮肤瘙痒还往往会影响少儿睡眠和生活质量。

引起少儿湿疹的原因较多，不提倡家长自行用药治疗。“在未弄清楚湿疹病因的情况下，自行涂抹药物，容易刺激少儿娇嫩的皮肤，进一步加重病情。不明原因或病情较重的湿疹一定要及时到医院诊治，以免导致湿疹反复发作或继发感染。”欧阳莹说。

此外，不少市民认为使用激素治疗湿疹有害健康，这其实是一种误区。专家介绍，在皮肤科专业医生指导下使用激素是安全的。医生会针对患儿情况提出适当治疗方案。对于湿疹不太严重的，一般不外用激素药膏；但对于中重度湿疹来说，若不外用激素治疗，容易拖成大面积不易控制的难治性湿疹。