男子日饮半斤酒 喝出"河马脖" 酗酒1天影响健康1整年

很多人都知道喝酒会喝出脂肪肝，但是46岁的李先生却喝出了“河马脖”，颈项部大量脂肪堆积，四肢近端肥胖而远端细小，酷似“超人”造型。医院诊断"河马脖"其实是一种良性对称性脂肪瘤，与长期酗酒导致脂类代谢异常，脂肪异常分布有关。

据了解，李先生从年轻时就喜欢喝酒，每日饮白酒半斤，近10年来，李先生每日饮用高度白酒半斤左右，常常空腹独饮，最后发展到早晨一起床就要喝上1杯白酒才能正常工作。李先生经常醉酒，酒醉后行为常无法自控，与妻子吵架。

美国华盛顿大学研究人员在《成瘾行为》期刊上发表报告，在对600名大学生21岁生一个月和之后一年的饮酒行为进行跟踪调查后发现，某一天酗酒会对之后一整年的饮酒选择产生影响，导致此后一年的饮酒量都比较高。

大量饮酒首先就会让我们的胃遭殃！酗酒者隔天醒来，往往最先会感觉到胃不舒服，这是因为酒精会对胃黏膜产生刺激。

其次就是肝脏，酒精进入人体后需要通过肝脏代谢，直接损害肝脏健康。研究表明，长期大量饮酒，酒精性肝病的风险会明显增加;短时间内狂饮或者短期内(3天以上)连续每天大量酗酒，可引起急性酒精性肝炎，甚至因急性酒精中毒导致死亡。

另外酒精还会对血压、心脏等产生刺激。西安唐都医院功能神经外科主任医师王学廉说，短期的大量饮酒更会加重大多数内科疾患，甚至会因急性酒精中毒致使突发猝死。

酒要想喝得健康，需要知道饮酒的安全限量。沈阳市健康教育中心张淼建议，男士每日饮酒最好不超过20~30克酒精;女士最好不超过10~15克酒精。以啤酒为例，酒精含量一般在3%左右，那么一瓶500毫升的啤酒含酒精量大致为12克。为了健康，饮酒前不妨计算一下。(综合自潇湘晨报、健康时报)