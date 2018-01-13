白扁豆天花丸缓解口渴

从中医角度来看，口渴多饮有多种证型，不同病机表现不同。如热炽阳明型，表现为口渴欲饮冷水、身热、出大汗、面红目赤、烦躁，或腹部胀满疼痛、大便秘结、小便黄赤、舌苔黄燥，甚者舌苔焦黑、起芒刺，脉数沉实有力；肺燥津伤型，表现为口渴咽干、鼻干唇燥、干咳无痰、心烦胁痛、肌肤干燥、大便干结、舌红苔薄而干、脉弦涩或小数。

在这里介绍一个白扁豆天花丸，可缓解以上两种证型的口渴多饮：取白扁豆100克、天花粉100克、蜂蜜适量，将白扁豆浸泡水中，去皮，取出晒干并研磨成粉末状，天花粉同样研磨成粉，将两者放入干净容器中，拌匀后加入蜂蜜一起搅拌，捏成丸，每个丸子约9克重。每次食用20~30丸，以天花粉15克煎熬出来的汁送服。

方中白扁豆药食两用，味甘、微温，归脾、胃经，可补脾和中、化湿消暑，主治脾胃虚弱、食欲不振、大便溏泻、白带过多、暑湿吐泻、胸闷腹胀等。其营养价值较高，富含矿物质和维生素。天花粉微苦微寒、味甘，可清肺热、润肺燥，生津止渴、清热滋阴。蜂蜜性平，以其调和成丸，又滋阴，又调节口感。三者配伍，既可清泄肺胃之热，又可滋养阴液，对于肺燥津伤、热炽阳明造成的口渴多饮具有较好的缓解作用，也可以遵医嘱配伍其他药物，治疗不同证型的口渴。（中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚）