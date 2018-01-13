不知道您发现没有，大多数药片都是白色的，这是为什么呢？

要解释这个问题，我们需要了解一下药片的组成。一般来说，药片是由两大类物质组成的，一类是发挥治疗作用的药物，也叫主药；一类是没有生理活性的物质，它们不发挥治疗作用，所起的功效主要包括：填充、黏合、崩解和润滑等，有时还起到着色、矫味以及美观作用等，在药剂学中，这些物质总称为辅料。一般情况下，每个药片里的主药含量并不大，少的几毫克，多的也就几百毫克，剩下的就都是辅料了。辅料的含量远远大于主药，其中用的最多的就是淀粉。淀粉是白色的，大多数的主药也是白色的，它们混在一起，就使得药片呈现出白色。

当然，也有一些药片不按套路出牌，它们会呈现出五颜六色的样子。比如中药片剂很多都有颜色，如黄连素片，因为它的有效成分就是黄色的，以至于把淀粉也染成黄色了。还有蓝色的消炎利胆片、红色的双嘧达莫片、黑色的药用炭片等，以及一些儿童药，会特意做成好看的颜色，以提高孩子的服药依从性。

需要注意的是，如果白色的药片颜色变黄，表面粗糙、松散或潮解，或有结晶析出，甚至药片表面出现斑点、发霉、异味等情况，说明药物很可能出现了变质，即使在有效期内，也一定不要再服用了。

最后提醒大家，白色药片因为没有加入过多的遮光剂等辅料，更需要您的呵护。记得一定要把它们放在密闭、避光的环境中保存，以免接触空气被氧化或者吸潮，避免在光线的作用下使药物发生变质。（河北医科大学第一医院药学部主管药师 宋永朝）