受访专家：哈尔滨医科大学附属第四医院皮肤科副教授 王永春

儿科教授 王铁民

感染三病房主任 王福祥

老年病科主任 田晓彦

天气越冷，泡温泉的欲望就越高，温泉游因此成为冬季人们选择最多的休闲方式之一。躺进温泉池，边泡温泉边聊天，不但能快速缓解疲劳，对慢性关节炎、肌肉疲劳等身体不适也有缓解作用。泡温泉也有禁忌，必须加以注意。

1.温度不宜太高。一般最佳的温泉温度在40℃~45℃。水温过高易造成器官供血不足，同时人体会流失很多水分，造成缺氧、头晕等，还有烫伤皮肤的风险；水温如果低于40℃，则可能受凉感冒，还比较易于细菌繁殖，泡久了女性感染阴道炎的几率会大增。温泉池有微温、温浴、高温多个选择，看清温度区间，想泡高温池的，也要从低到高，让皮肤有个适应过程。

2.时间不宜太长。长时间泡在温度比体温高的水中，会蒸发大量汗液，时间久了，如果没及时补充水分，会出现口干、胸闷等不适感，甚至虚脱。哈尔滨医科大学附属第四医院皮肤科副教授王永春指出，水中的物质会对人体进行渗透，引起皮肤褶皱、水肿，因此浸泡时间以15~20分钟为宜，中间最好能起身1~2次。泡高温池更要谨慎，第一次先泡3分钟，起来休息3分钟，再入池泡5分钟，反复入池3~6次。单次泡的时间不宜过长，10~20分钟为宜，最好不要超过30分钟，期间注意喝水。

3.婴幼儿不宜。泡温泉会大量出汗，增加耗氧量和身体负担，因此0~3岁的孩子不适合。小孩子的皮肤娇嫩，无论泡温泉还是洗热水澡都不宜温度过高、时间过长，否则易造成皮肤干燥，甚至脱水。哈尔滨医科大学附属第四医院儿科教授王铁民建议，5岁以上的健康孩子可在家长陪同下适当泡泡温泉，但时间不宜超过10分钟。

4.身上有创口不宜。哈尔滨医科大学附属第四医院感染三病房主任王福祥教授表示，淋球菌、梅毒螺旋体等性病病原体离开了体液的环境很难存活，因此泡温泉时被传染性病的可能性较低，但如果身上有伤口就不要泡了。

5.特殊人群不宜。哈尔滨医科大学附属第四医院老年病科主任田晓彦教授提醒，患心脑血管疾病、肺气肿、贫血和皮肤过敏的老年人不宜泡温泉；糖尿病患者不宜长时间泡温泉，因为水温过高可能致使胰岛素吸收加快，机体能量消耗增加，心脏负担加重，较易出现意外。女性孕期前3个月和后3个月、经期和经期前后3天都不宜泡温泉。