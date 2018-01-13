北京紧急配送4万盒抗流感药

流感高发季，用于抗流感病毒的奥司他韦成为医疗机构的热门药物。日前部分医疗机构出现了奥司他韦短缺的情况，北京青年报记者从市食药监局了解到，本周已启动紧急调配，各批发企业已经将4万盒奥司他韦供应到医疗机构，可满足用药需求，昨日又有4000盒奥司他韦运达北京。

市食药监局医疗器械市场监管处副处长张松介绍说，上周四、五，面对突然到来的流感高峰，个别医疗机构由于准备不足，抗病毒药奥司他韦库存明显告急。为此，市食药监局向全市五大药品供应商发出紧急通知，责令各企业启动紧急调运，保证流感用药奥司他韦的供应。“本周一和周二，本市各批发企业已经将4万盒奥司他韦送到了各医疗机构，此外还有1.5万盒库存，正在持续配送中”，张松说：“同时，与药品生产企业的采购也在进行中”。

北青报记者昨日从市食药监局获悉， 昨日新一批4000盒奥司他韦已运达北京，下周还将有药品运抵北京。此外，上海口岸也有一批抗流感病毒药物奥司他韦正在进行分装检验，待分装检验完成后，将向全国发货。国内具有生产奥司他韦能力的厂家，已经与北京五大供应商签订保障合同，在紧急情况下可以保证货源供应。

根据国家卫计委发布的《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》，目前感染人的主要是甲型流感病毒中的H1N1、H3N2亚型及乙型流感病毒中的Victoria和Yamagata系。建议48小时内服用抗流感病毒药物，可减少流感并发症、降低住院患者的病死率、缩短住院时间，发病时间超过48小时的重症患者依然能从抗病毒治疗中获益。

国家卫计委推荐的抗流感病毒药物有三种，分别是奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦，成人与儿童的剂量用法不一，应在医生指导下服用。此外，建议大家保持良好的个人卫生习惯，勤洗手，保持环境清洁和通风，尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口；出现呼吸道感染症状应居家休息，及早就医。

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流感高峰持续 东区儿童医院门诊翻倍

本报讯（记者 张小妹）今年流感病毒强势来袭，从北京东区儿童医院获悉，该院就诊高峰从2017年10月开始，11月、12月明显上升，门诊量几乎翻倍。目前虽然患儿总数有所减少，但流感高峰仍然在持续。专家提醒，尽量少去人流密集场所“扎堆儿”，但学龄前儿童容易出现合并脑炎、心肌炎，或者是热性惊厥等严重并发症，有流感症状时应该及时就医。

儿内科专家、主任医师孙国会介绍，患儿主要为甲型流感、乙型流感、或是其他的病毒感染，少数为细菌感染。同时他提醒，学龄前儿童容易出现合并脑炎、心肌炎，或者是热性惊厥等严重并发症，有流感症状时应该及时就医。

入冬以来，流感高发，全国多地出现儿科紧张情况。北京市卫计委表示，到目前为止，还没有发现流感病毒的变异。随着春节的到来，中小学放假等聚集人群的减少，流感疫情将会趋于缓解或下降。孙国会表示，如果孩子首次出现发烧以后伴随其他的症状，例如精神状态不好，咳嗽、食欲不好、或呕吐腹泻等症状相对比较多，体温总是反复或者体温比较高，建议及时去医院就诊。他强调，甲流、乙流有专门抗病毒的药物奥司他韦，一般早期48小时以内用药效果最好。所以如果出现流感的症状，应先到医院就诊，由医生鉴别是哪一种感染，起码能排除是不是细菌感染。需要注意的是，学龄前以下的孩子，特别是三岁、五岁以下的孩子很容易出现严重的并发症，比如合并脑炎、心肌炎，或者是热性惊厥等，因此应该及时就医。（记者 张小妹）