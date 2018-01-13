身体的某个部位颤抖或震颤是最常见的一种运动障碍，而手是身体中最有可能遭受这种痛苦的部位。在大多数情况下，普通人无法知道他们手抖的具体原因，但医生可以根据震颤出现的时间和方式识别出原因。

美国贝勒医学院的神经内科学教授约瑟夫·扬科维奇医生认为，导致手抖的潜在原因有很多种，如帕金森病或喝了太多的咖啡。美国某健康专业杂志近日总结了手抖的六个原因。

一、特发性震颤

到目前为止，它是最常见的一种慢性震颤，发病率约为4%。特发性震颤是指当你试图用手做某种工作或动作时发生的震颤。

美国宾夕法尼亚大学医学院的神经外科教授戈登·博图其医生解释：当你的手在打字或写字时晃动，或者当你伸手去拿起一个盐瓶或酒杯时，如果发生了颤抖，这就是特发性震颤。

特发性震颤既有可能是轻微的（几乎觉察不到），也有可能严重到无法完成日常任务。有一种简单的方法能辨别你经历的是否是特发性震颤，那就是喝点烈性酒。如果你喝了烈性酒后，震颤就消失了，就可以明确是这种诊断。

导致特发性震颤的病因不明，它与遗传有关，也与小脑（控制运动技能的大脑部位）接受和发送信息的方式有关，但细节还很模糊。

特发性震颤通常始自于一个人的支配手，然后转移到另一只手；任何年龄的人都有可能出现这种症状。如果症状较轻，无需治疗。它可能随着年龄的增长而严重，也有可能维持原状。如果不对其治疗，也不会导致任何问题。如果它干扰了正常生活，可以服用β-受体阻滞剂；如果不起效，服用某些抗惊厥药物可能会管用。如果药物治疗失败，也可以考虑做无创超声手术。

二、帕金森病

与帕金森病有关的手抖被称为静止性震颤，因为它在手闲着的时候出现。

美国西北大学医学院运动障碍和神经退行性疾病中心的主任迈克尔·雷扎克医生解释说：当手臂垂在身体一侧，或者手臂没有肌肉张力时，这种震颤最为突出。

与特发性震颤不同，与帕金森病有关的手抖有一定的节奏。对许多帕金森病患者来说，他们的震颤开始于拇指和食指之间的搓丸样动作。

帕金森病是一种神经退行性疾病，即某些脑细胞逐渐死亡。它会导致大脑中缺乏多巴胺这种化学物质，最终产生震颤，以及其他运动障碍症状，如面部抽搐、姿势不良和说话困难。帕金森病多发于60岁以上的人群，但也有少量年轻人会患上此病。它没有治愈方法，但服药和从事体育运动会有帮助。

三、压力

大部分人都有一种轻微的、基本上看不见的震颤，这是由他们的心脏跳动，血液流动和身体内部的其他过程引起的，这被称为生理性战栗。在某些情况下，如高度紧张或焦虑，这种震颤会变得更加明显。

如果你的手或声音在公开演讲之前已经开始颤抖，或者如果你的腿在看到高大建筑物的边缘时发抖，就是这种生理性战栗。

取决于具体境况的不同，压力造成的手抖可能很恼人或令人尴尬；但除非手一直在抖，对生活造成了负面影响，否则不必对其进行治疗。

如果你觉得这种压力诱发的手抖给你造成了严重问题，就需要告知医生。冥想、瑜伽或听音乐等减压方法和服用抗焦虑药会有帮助。

四、喝了太多的咖啡因饮料

正像压力能增强你平时无法察觉到的生理颤抖一样，咖啡因也有同样的副作用。如果你注意到双手在喝过咖啡或其他含有咖啡因的饮料之后震颤，就需要减少对它的摄入量。咖啡因和压力会使特发性震颤更明显。

五、某些药物

一些治疗哮喘的药物如支气管扩张剂会导致手抖。安非他明、一些他汀类药物和选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）也会引起手抖。

如果是因为服用这些药物的原因造成了手抖，可以在医生的指导下服用其他替代性的药物。

六、疲劳

睡眠不足和锻炼过于劳累所造成的肌肉疲劳也会导致手抖。同样，疲劳也会让特发性震颤更为明显。