冬季强筋健骨 中医多有妙招

冬季天气寒冷，身体久不运动，就会出现筋骨不适，肌肉酸痛的症状。如果再加上日照时间短，缺乏促进钙吸收的维生素D，机体就更容易发生骨质疏松或骨折。怎么办？中医帮您办。

中医学认为，肾主骨，生髓，主藏精，为先天之本；肝主筋，主藏血，为筋之宗。所以筋骨的健康与中医的“肝肾”功能有密不可分的联系，其功能失调，可出现筋脉拘挛、脊膂和关节疼痛、肢体屈伸不利、重着（关节沉重）、麻木等。因此《灵枢·本藏》认为“行血气而营阴阳，濡筋骨，利关节”。

中医认为，强筋健骨的养生原则是：行气血，营阴阳，调肝肾。因此，在冬季大家应当从经络穴位、药物、食物、运动和生活起居五个方面进行养生。这里给大家介绍一些实用的窍门，帮助大家达到冬季强筋健骨的最终目标。

强健筋骨的经络穴位养生

穴位：阳陵泉、悬钟、昆仑、太溪、肾俞、太冲。

所属经脉：足少阴肾经、足少阳胆经、足厥阴肝经。

阳陵泉是足少阳胆经穴，善治筋病，为八会穴之筋会，有舒筋活络、缓急止痛之功。

悬钟是足少阳胆经穴，八会穴之髓会，有通经络、祛风湿、利关节、止疼痛、壮筋骨之功效。

昆仑是足太阳膀胱经穴，有通经络、散淤滞、行气血、强腰膝、壮筋骨之功效。

太溪是足少阴肾经原穴，补肝肾，强腰膝。

肾俞是足太阳膀胱经穴，有补肾精、健脑髓、促气化、利水湿、强腰脊之功效。

太冲是足厥阴肝经原穴，有调气血、活血通络、舒肝理气、疏泄湿热。

查找穴位位置：

阳陵泉——正坐屈膝垂足，于下肢腓骨小头前下方凹陷处。

悬钟——正坐或侧卧，于外踝尖上3寸，腓骨后缘取穴。

昆仑——正坐垂足着地或俯卧，于外踝尖与跟腱水平连线之中点。

太溪——正坐或仰卧，于内踝后缘与跟腱前缘的中间，与内踝尖齐平。

肾俞——在腰部,当第二腰椎棘突下, 左右旁开1.5寸处（约二横指）。

太冲——足背侧，当第1跖骨间隙的后方凹陷处。

（注：以上诸穴均为双侧对称。）

操作方法：

穴位按压——上述穴位用手指指腹或指关节按揉，每穴30次，以穴位有酸胀感为宜，或上下循捋穴位所在经络。

艾灸——上述穴位可用艾条灸之，每次选择2至3个穴位，每穴灸10至15分钟，以皮肤温热、筋肉舒适为度，每周艾灸1至2次。艾灸时注意安全，防止烫伤。

冬季强筋健骨的常用中药

补肝肾、强腰膝类：杜仲、续断、骨碎补、桑寄生、山萸肉、狗脊、牛膝、伸筋草等。

滋阴精、益气血类：当归、玉竹、熟地、黄芪、枸杞子、党参、山药、女贞子、菟丝子、龟板、鹿角胶等。

常用补肝肾中成药：六味地黄丸、金匮肾气丸、左归丸、右归丸、虎潜丸、龟鹿二仙胶等。

（注：补肝肾强腰膝类的中药可配伍成外敷药包，上屉蒸出药效后，滕敷腰腿肩背。内服药物需结合临床症状，在医师指导下用使用。）

冬季养筋健骨的食物

养筋健骨的食物有板栗、牛肉、蹄筋、牛筋冻、大枣、猪骨或牛骨（内含有骨髓为佳品）、莲藕、核桃、芝麻、黑豆等。可以做成药膳食用。

1.莲藕牛骨汤：

用料：牛骨或猪骨500 克，莲藕400克，玉竹10g，杜仲10g，红枣3枚，枸杞子10粒，陈皮适量，生姜 3至4 片。

做法：先将莲藕去节、刮净切片；将杜仲、玉竹清洗、浸泡备用；红枣洗净；陈皮浸泡；牛骨洗净，用刀背拍打使其裂开。上述材料一起放进汤煲内，再放入生姜，加入清水适量。先用大火煲沸后，改用文火慢煲1至2个小时，调入适量食盐，其它调味料可依个人口味调整。

本药膳气味香浓，滋补甘润，具有滋阴补虚、强筋健骨的功效。牛骨或猪骨含大量钙质和骨胶原，对治疗筋骨不适、骨质不坚很有帮助，莲藕味甘性平，煮熟后可健脾开胃、益血生肌。杜仲味甘、微辛，有补肝肾、强筋骨、降血压功效；玉竹性味甘平，具有养阴润燥、清热生津的功效，配以陈皮、生姜、大枣调和性味和口感。

2.板栗枸杞粥：

用料：板栗15至20颗，枸杞子20g，粳米100g。

做法：将板栗去皮清洗，和枸杞子一起放入锅中，加入粳米和适量水，先大火煮沸，后改用文火，煮20至30分钟，待栗熟粥稠关火，即可食用。

板栗味甘，性温；归肾、脾、胃经。有养胃健脾、补肾强筋之效，其含有丰富不饱和脂肪酸和维生素，适合于肾虚引起的腰膝酸软、腰腿不利、小便增多、外伤后引起的骨折、淤血肿痛、筋骨疼痛等症；枸杞子甘平质润，能平补肝肾，具有滋补强壮作用；粳米补气健脾养胃佳品。

冬季强健筋骨的运动

冬季除药补、食补以外，配合适当运动和有效锻炼才更加有益养生和健康。运动可激发经络气血运行，促进热量产生，改善机体新陈代谢，改善筋脉气血和骨骼的营养，达到强筋健骨的效果。冬季推荐的运动有：健步走、八段锦、太极拳、做操、瑜伽等。

起居与习惯事关强健筋骨

冬季早睡晚起，以应冬季阳气的养藏之道；运动前先做热身，循序渐进增加运动量，运动中勿出汗太过，出汗后注意防风保暖和补充水分，每日坚持一定量的运动。建议在天气晴朗、阳光充足的正午多晒太阳，有助于促进活性维生素D的产生，促进钙的吸收；另外，一些影响补骨健骨功效的生活习惯也应多加注意：避免引用过量的浓茶、咖啡、可乐等饮料；不要将含草酸多的食物（如菠菜）和高钙食物（鱼汤、骨头汤）等一起烹饪食用，以免结合成草酸钙而影响钙的吸收；尽量少饮酒，忌食辛辣和肥甘厚味，以达强筋健骨的最佳效果。

文/刘莉莉（北京积水潭医院针灸科）