拜博口腔医疗集团董事长黎昌仁获第十二届人民企业社会责任奖“年度人物奖”

人民网北京1月12日电 （记者马晓慧）11日下午，由人民网主办的“第十二届人民企业社会责任奖颁奖典礼”在人民网一号演播厅举行。本届评选以“新时代 新责任 新担当”为主题，共评选出“年度企业”、“年度扶贫”、“年度人物”、“年度案例”、“年度环保”五大奖项。

图为颁奖现场

拜博口腔医疗集团创始人、董事长黎昌仁获第十二届人民企业社会责任奖“年度人物奖”。

拜博口腔医疗集团创始人、董事长黎昌仁在颁奖现场做主旨发言

黎昌仁坚持把“源于社会、回报社会”作为企业社会责任的最高指导原则，成立中华慈善总会—拜博爱心专项基金，推动实施爱牙在行动、笑容绽放、蒲公英行动、拜博志愿者联合会等公益项目，一步一步地实现企业对于社会的责任，致力成为优秀企业公民。

黎昌仁在领取奖项时表示，拜博集团于1993年在深圳创立，历经25年发展，集团已在全国50个城市拥有200家口腔医疗连锁机构，医生员工6000余人，成为全国最大的口腔医疗企业。一直以来，拜博始终以做卓越口腔医疗、打造百年拜博为愿景，以让中国人笑得更自信、创造民族品牌为使命，以"医者仁心、精益求精"为核心价值追求，突出人才、技术、设备、服务的医疗本质，专注口腔、专家领航，建立了一支由国内国际顶尖的口腔医疗学术带头人组成的医疗队伍，打造了享誉国内外的口腔医疗特色品牌，赢得了广大患者的口碑，每年为百万以上的患者服务，为健康中国履行了医疗企业的基本社会担当，创造了企业的社会价值。

他说，社会责任是企业发展的基石，是企业安身立命的根本。企业只有积极履行社会责任，才能实现可持续发展，共筑美好未来。回顾拜博集团从无到有、从小到大、从大到强的的发展历程，深感拜博的成长与壮大离不开改革开放这一伟大时代，离不开国家相关产业政策的扶持，离不开各级政府的关心，离不开社会各界的广泛支持。

滴水之恩，涌泉相报。拜博从创立时起就不忘社会责任，前行的路程中一直有爱相伴，热心公益事业。从创立至今，立足企业医疗优势，不断创新载体，发起组织各类公益活动共计7000余次，覆盖人数共计约200万人。走进校园、走进军营、走进社区，走进革命老区与边远地区，通过“口腔健康社区行”“全国种植牙免费救助公益行”“光明健康公益行”“爱牙在行动”“口腔健康西部行”等系列公益活动，把口腔健康的理念和服务带到更多人的身边。出版《你好，爱牙》口腔健康系列丛书，免费发放数万册，为普及国民口腔健康知识水平做出贡献；响应国家“精准扶贫”号召，捐资助学，长期帮助井冈山神山村、延安革命圣地、西柏坡、兰考县等贫困学生完成学业实现梦想；联合中华慈善总会成立拜博爱心专项基金，在全国范围内成立了拥有1500余名注册志愿者的拜博志愿者联合会，围绕帮助困难人群、资助弱势群体、促进口腔健康科普等开展体系化、常态化的公益事业。

黎昌仁呼吁，担当精神是企业践行社会责任的“源动力”，做受人尊敬的医生和受人尊敬的企业是每个拜博人的应有担当。热心公益事业、践行社会责任增强了企业凝聚力，促进了团队合作，赋予了企业超越产品和服务本身的品牌价值，助推了企业的发展，企业的发展又为履行社会责任提供了保障。企业社会责任与企业发展的良性互动与共赢，是其最深刻的体会。拜博的发展与社会责任同行，将为健康中国作出新的努力。