唤醒“植物人”不仅有爱与信念，还有手术！

植物人是一个常常被遗忘的特殊群体，他们虽然活着，却如同在沉睡。植物人生活完全不能自理，需要专人照顾。治疗和护理费用高昂，而且疗程旷日持久。在影视作品里，不离不弃的亲情，至死不渝的爱情，似乎都是唤醒植物人的心灵之药。但在现实世界里，对于植物人的治疗仍是世界性医学难题。

植物人群体的生存状态是什么样的？植物人的合法权益何以维护？怎样才能让植物人更有尊严地活着？1月17日（周三），下午14:30，由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端将邀请陆军总医院附属八一脑科医院昏迷促醒中心主任何江弘进行视频、图文直播，并在线解答网友关于“植物人”促醒治疗的相关提问，千万不要错过！

专家简介：

何江弘，主任医师，陆军总医院附属八一脑科医院昏迷促醒中心主任；中国医师协会功能神经外科专家委员会委员、中国神经科学学会意识与意识障碍分会副主任委员；全军神经外科专业委员会功能外科学组委员。

擅长：植物状态（植物人）的促醒治疗；帕金森病、原发震颤、抽动秽语综合症等功能性疾病的外科治疗；三叉神经痛及面肌痉挛的微血管减压手术；各类颅内肿瘤、外伤、血管病的微创外科治疗。

出诊时间：每周四下午

爱、信念和手术促醒“植物人”

植物人是一个常常被遗忘的特殊群体，他们虽然活着，却如同在沉睡。植物人生活完全不能自理，需要专人照顾。治疗和护理费用高昂，而且疗程旷日持久。在影视作品里，不离不弃的亲情，至死不渝的爱情，似乎都是唤醒植物人的心灵之药。但在现实世界里，对于植物人的治疗仍是世界性医学难题。

目前，手术治疗是植物人促醒的最有效方法，主要有“脑深部电刺激”和“脊髓电刺激”两种。这两种疗法都需要在患者脑部植入脑起搏器，对患者的唤醒系统施加外源的持续电刺激，从而增强患者大脑的生理电活动，改善脑代谢功能，最终达到维持意识清醒水平的目标。

即使是最有效的治疗方法，也只有少数人能够被唤醒。据统计，经过筛选后的“微意识”状态病人，促醒率可达到30%～40%。我国从事植物人促醒的医生非常之少，全国正规的植物人促醒中心也不超过10家。

“植物人”家庭应该如何选择？

国际上普遍认为植物人的生存期只有1～2年。事实上，从疾病本身来讲，植物人除了没有意识，其他的生理状况一般都比较好。只要护理得当，不出现并发症，病人就可以长期生存。很多患者最后生存不下去，往往是因为家属和社会对他的治疗信心下降，护理质量下降，进而导致营养不良或者并发症。

促醒后的植物人，迎接他的并非全是美好。有些因为车祸、疾病等导致长期昏迷的患者，虽然苏醒，但很多身体创伤或者残疾再也无法恢复，许多人难以接受这一现实。有些昏迷了多年的患者，醒来后需要经过很长一段时间的学习，能否顺利回归社会，仍是未知数。还有些患者苏醒后，反而出现了新的家庭矛盾和纠纷。医学与人文，理智与情感，在此充满了悖论。

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