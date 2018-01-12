进入冬季，长沙的雨雪天增多，夜间低温下，桥梁或山坡等临水迎风路段容易冰冻，湿滑的路况很容易导致行人或骑行者滑倒。如果遇到这样的情况，要如何正确处理呢？湖南省人民医院骨五科主治医生侯鸣夷介绍，一旦滑倒不要立即爬行或坐立，要注意避免二次损伤。

前几天降温，李奶奶还是一大早出门买菜，走在一处桥面时，为了追公交车，步速加快时脚底一打滑，摔倒在地，到医院一检查被诊断为尺桡骨远端骨折。侯鸣夷介绍，冬季雨雪增多，老人外出容易崴脚、摔倒，加上身体关节不灵活，滑倒时易出现手臂、腰部等部位骨折的情况。

对于网络上介绍的摔倒时顺势打滚来化解伤害力度的说法，侯鸣夷介绍，在实际接诊的病例中，很少有患者在倒地的瞬间能做到手不撑地、顺势打滚。如果市民不慎滑倒，要避免立即爬起、行走，防止骨折端进一步错位损伤周边组织，发生第二次损伤，而是应坐平车或者轮椅到医院就诊。冬季雨雪增多，老年人摔倒时多出现手撑地、屁股坐地或半边屁股斜坐的情况，而这类姿势易使老年人出现尺桡骨远端骨折、胸腰椎压缩性骨折、股骨颈骨骨折或者股骨粗隆间骨折的情况，因此建议老年人尽量减少外出，或穿防滑的鞋子外出。