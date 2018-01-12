风靡朋友圈减肥药"闪电瘦"有毒 号称躺着也能瘦却导致精神障碍

低价订购含有有毒有害物质的减肥药后转手高价卖出，并积极招募代理，鼓励其提升购买产品的金额，使其获得更低的进货价格，两年多时间共发展多名代理，涉案金额达2500余万元。该案经湖南省靖州县检察院提起公诉，1月4日，法院以犯销售有毒、有害食品罪判处被告人姚艺娇有期徒刑十年零六个月，并处罚金560万元，另有17人也因此案获刑并处罚金。

无良微商售“毒药”

2014年下半年，姚艺娇无意间了解到“闪电瘦”产品减肥效果好，便开始销售该产品。此后姚艺娇将从他处购买的含西布明曲的“三无”减肥产品贴上自己印制的“闪电瘦身丸”品牌标签后，再转卖给下级代理。2015年7月，之前生产这款减肥药的生产商因销售含有西布明曲等有毒有害物质的减肥产品被查封。姚艺娇便找来中间商刘绚浪以0.3元/粒的价格订购含有西布明曲的减肥胶囊，再转手高价销售。

在销售过程中，有些客户反映吃了“闪电瘦身丸”后出现口干、心慌、失眠，甚至有精神障碍等不良反应。面对种种质疑，姚艺娇宣称这些反应都是正常现象，只需多喝水或者停吃一段时间症状就会消失，产品代理商们在其煽动之下都相信了她的解释。

拓展销量靠代理

为吸引更多人加入销售团队，姚艺娇通过设立官方合伙人、全国总代理等六层销售级别，鼓励销售代理提高一次性拿货金额，最低拿货标准只需1800元。她还表示，只要销售代理能一次性购买20万元的产品，就可以80元的价格拿走380元一盒的减肥药，销售利润之大让代理商们纷纷抛下心中疑虑蜂拥而至，不断增加一次性购买金额。

2015年4月，为规范销售商层级授权管理和扩大销售量，姚艺娇与男友陈灿伟经过反复研究，共同注册了广州市安诗生物科技有限公司，并建立了网站、品牌官网和官方微信公众平台，同时在网站开通了产品防伪码查询，不断提升该产品的附加值及可信度，获取销售代理及客户的信赖。

“减肥迷”又“中招”

“闪电瘦”减肥药宣称完全不需要配合运动，也不需要进行节食，哪怕躺着都能够快速减肥且不反弹，并且还有官方网站、防伪码和虚假宣传迷惑消费者。于是热衷于减肥事业并且试过很多减肥产品均告失败的肖女士再一次相信了有“天上掉馅饼”的好事。

一次偶然的机会，肖女士在朋友的推荐下，对“闪电瘦”减肥药产生了兴趣，在查询了其官方网站及各种宣传之后，已经不再相信减肥产品的她再一次燃起了希望之火，她毫不犹豫地购买了“闪电瘦”减肥药，但是在服用后不久便出现了失眠、心慌等症状，住院治疗后经医生诊断为服用减肥药出现精神障碍。此时的肖女士终于意识到自己买回来的减肥产品是假药。

2016年5月31日，肖女士向怀化市食品药品监督管理局举报，6月14日该案被移送至怀化市公安局。同年9月，该案20名主要犯罪嫌疑人相继被抓获归案。

经审理，除姚艺娇外，被告人刘绚浪被判处有期徒刑十年，并处罚金130万元；被告人陈灿伟被判处有期徒刑六年，并处罚金30万元，其他15名被告人以销售不符合安全标准的食品罪分别被判处六年至拘役五个月不等刑期，并处罚金。

据《检察日报》