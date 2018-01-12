吃肉时不妨吃点蒜 每天三瓣就够了

肉类烹调后香气四溢，加上大蒜独特的香味，让人闻香驻足，尤其像红烧肉、酱牛肉等经典肉食。俗话说：“吃肉不吃蒜，营养减一半”。吃肉时，不妨加点蒜。

肉类含有丰富的维生素B1，尤其是瘦肉。维生素B1属于水溶性维生素，在人体内停留的时间短，如果不能及时吸收，便会随小便排出。大蒜中的大蒜素能和维生素B1结合产生蒜硫胺素，可延长维生素B1在体内的停留时间，提高吸收率，产生了营养素协同作用。日本人喜欢吃鸡肝配大蒜来对抗疲劳、恢复体力。

烹调肉类食品时，切开或拍碎的大蒜能增香、去腥。肉类的油脂包裹住大蒜的切口，又会减少大蒜素的损失。大蒜素对多种细菌、真菌有杀灭和抑制作用,被称为“天然植物杀菌素”。调制酱肉、熟食等冷荤菜时，为保证食用的安全性，常会用到蒜泥、蒜汁等，如“蒜泥白肉”“夫妻肺片”“凉拌肚丝”等。

实验表明，紫皮蒜的营养高于白皮蒜，紫皮独头蒜营养价值最高。如果不能适应大蒜的刺激性味道，也可以试着吃些其他富含大蒜素的食品，如青蒜、洋葱、大葱、小葱、韭菜、韭黄等。值得注意的是，有些人喜欢把大蒜制成糖蒜、醋蒜和腌酱蒜，这会导致大蒜素的损失，还是吃生蒜比较好。对健康人群来说，每天吃3瓣蒜刚刚好。