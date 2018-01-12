如何增强屋子的保温效果？

如果想让冬天时屋子的保温效果好，如何在装修时提前进行布置呢？

记者获悉，给室内保温，可以省不少取暖的电费开支。现在，太原市场上有KFS内墙保温层、内墙保温腻子保温层等。做内墙保温，比较流行的做法是：用轻钢龙骨做骨架，用挤塑板填充，然后用石膏板饰面。

在日常装修时也可提前铺垫。比如，在铺设木地板时，可在地板下的隔栅间放置保温材料，如矿棉板、阻燃型泡沫塑料等。在定制大门时，可要求生产厂家填充玻璃棉或矿棉等防火保温材料。门窗都要加装密封条，如果原有的外窗是单玻璃、普通窗，那么装修时最好换成中空玻璃、断桥金属窗。

如果是顶层住户，还可在吊顶时在纸面石膏板上放置保温材料，以提高保温隔热性。

记者了解到，在二手房装修时，不少业主在装修新房时还会给新家配置暖气，需要注意的是，需要配置有效的节能措施，能够有效控制室内温度。比如，装修时置换新型散热器应与旧的散热器相匹配，并正确安装以保证正常的供暖效果。装修时避免给暖气装上暖气罩，避免热量散发不出来，影响房间温度。

装修时，如有拆除阳台隔断及阳台门，应该注意增加保温层。装修时对原有的门窗改造，若采用的不是具有节能效果的门窗，密封性不好，也会使房间热量流失。