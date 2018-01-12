灶台台面材质如何选择？

很多读者在装修中会把厨房装修列为一项重点工程。一进厨房第一眼看到的灶台台面成为材料选购最重要的一项。如何选择灶台台面呢？

记者走访市场获悉，目前太原市面上常用的灶台台面材质主要有天然石、人造石、耐火板、不锈钢，四种材质的台面各有优缺点。如果是一个大家庭使用，最好选用硬度大、耐磨、不容易风化的大理石台面，可以是人造石也可以是天然石。但需要注意的是，以天然大理石制作的台面会有接缝，这些接缝也容易积藏污垢，耐久性较低，且需要较为频繁的密封以防止染色。

很多业主使用耐火板，这种材质颜色多样，较耐磨、耐刮、耐高温性能较好，价格实惠，一般每延米价格几百元，但耐火板在工艺处理方面并不精细，台面易被水和潮湿侵蚀，使用不当，会导致脱胶、变形、基材膨胀等后果。

不锈钢台面好清洁，抗菌性也不错，是非常经济实用的厨房台面材料。它的优点在做台面时可以发挥到极致，比如说它硬度很高，耐高温，使用的寿命长，易清洁。灶台台面如果清理不干净，很容易滋生细菌，在所有的台面材料中，不锈钢台面抗菌性最强。