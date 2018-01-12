吊顶装修切忌过分装饰

自从两周前本报开通“装修过来人”吐槽通道后，本报公众号戎姐看房后台收到了诸多粉丝的留言，记者整理出大家在家装过程中关于吊顶装修部分的留言，与读者分享吊顶装修环节的常见误区，希望大家尽量避开。

在现代的家装设计中，很多人为了追求时尚高端的效果，想要在家里进行吊顶装修，而在做吊顶设计时，大部分的业主都只是盲目跟风，认为酒店、别墅等华丽装修的吊顶好看，并没有考虑到房屋自身的实际情况，从而导致装修效果与预想的大相径庭。

粉丝“疯狂的石子”留言表示，新房还未装修的时候去看过很多样板间，认为吊顶是高端品位的体现，装修房子一定要有吊顶。可是轮到自己装修才发现，自己的房间层高与样板间的层高相差很大，在这样的空间里装修吊顶，效果特别不好。该粉丝说：“工人装吊顶的时候我去看了一下，工程只进行到一半，我进了房间感觉特别压抑，晚上进工地的压抑感尤其明显，头顶就是屋顶，特别不舒服，于是立刻叫停了吊顶工程。让工人拆了做了一半的吊顶，现在房屋粗具规模，比之前敞亮多了。”

山西省室内装饰协会工作人员吴先生介绍，目前大多数家庭的室内高度为2.75米左右，有的高层楼房的层高甚至只有2.6米，如果安装吊顶会使室内空间缩小。虽然如此，但在实际装修中人们普遍认为家庭装修不吊顶就等于没装饰好，家庭吊顶几乎成了必备的装修元素。

当然，一些家庭装修中的吊顶做得确实很好。通过吊顶装饰，不但掩饰了建筑物遗留下的先天不足，而且又把天花板装饰成艺术感极强的造型图案。然而，有的居室天花板原本四方平整，无主次梁突出来。家庭装修时却大动干戈，非要把四周跌一两级，并在跌级内装满日光灯带，四周边上装满节能灯泡，甚至装上彩色日光灯管。这便使整个居室显得商业气氛很浓。实际上，在做顶面装修时，清淡的一条阴角线或平角线等线条都可起到装饰的作用，而不一定要用吊顶的手法来处理。过分装饰还会造成视觉上的心理负担。

粉丝“火车呜呜”就分享了她过分装饰吊顶后的居住心得。“以前觉得设计凹凸不平的吊顶造型，再加上玻璃或者镜子会感觉特别高大上，于是就让设计师帮我设计了一款吊顶造型。现在入住快一年了，发现这样的吊顶特别沾灰，容易藏污纳垢。太原的冬天既干燥又风大，家中的吊顶简直是室内空气污染的一大原因。”同时，“火车呜呜”建议，不要使用颜色过多的灯泡装饰吊顶。她说：“五颜六色的灯光打开以后，整个客厅的氛围怪怪的，一点也不温馨和谐。”

家庭装修时，什么情况下适宜设计吊顶呢？吴先生认为，主要的原则就是要使居室原有的梁及管道看不到，还有一点就是使空间高度趋于相同。顶面中有不适当的主次梁，要想办法去设计化解、装饰。“有时业主把阳台改成厅的一部分时，厅与阳台天花板间会有一梁，简单的做法是在梁底向外吊平顶可以让人感觉不到隐去的梁，看上去很顺畅，也可以解决窗帘盒隐藏的问题。”吴先生称，在装修时要根据房屋自身的实际情况来决定需不需要设计吊顶，在设计吊顶之前，还需要考虑房屋的整体效果，千万不要盲目跟风。