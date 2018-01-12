芋头姜奶羹，小寒养胃

到了小寒，就进入了一年之中最冷的时段。此时，养生要点在补肾益精、养护阳气上，在保持情绪稳定、宁神定志，多晒太阳、注意保暖的同时，更要抓住进补的大好时机。“三九补一冬，来年少病痛”，冬天天气寒冷，温补滋腻、味厚的食物，除了能为我们提供充足的热量来保暖，也可为来年春天肝气生发提供基础。小寒节气的食补应以温补为主，可适当吃些性味甘温的食物，如羊肉、牛肉、枸杞、黄精、杜仲、巴戟天、核桃、芝麻、松子等，帮助补益精气、增强体质。此外，多吃些健脾、益胃的食物，如芋头、花生等，有益养分吸收，非常重要。在此，向大家推荐常用的药食两用食材——芋头。

芋头又叫芋魁、土芝、芋艿等。中医认为，芋头味甘辛，性平，可健脾补虚、散结解毒。《滇南本草》记载其“治中气不足，久服补肝肾，添精益髓”。现代研究发现，芋头含有丰富的黏液皂素及多种微量元素，能增进食欲，帮助消化，还能提高机体的抗病能力，用它制作养生药膳，简单、易操作。下面推荐两道适宜在小寒节气饮用的食疗方。

芋头姜奶羹。芋头150克，新鲜芡实30克，腰果30克，生姜15克，鲜奶100毫升，白糖少许。将芋头去皮洗净，切成小块，芡实洗净，腰果炒香，生姜取汁备用。将芋头与新鲜芡实一同放入砂锅，加适量清水煮沸后，转小火熬至芋头熟烂，加入鲜奶、姜汁、白糖煮沸，再加入炒香的腰果即成。有益肾填精、温补脾胃的功效。

芋头芝麻粥。芋头150克，黑芝麻30克，粳米100克。芋头去皮洗净、切成小块，芝麻炒香，粳米淘洗干净。将芋头、黑芝麻及粳米一同放入砂锅，加适量清水，大火煮沸后，转小火熬煮至米烂粥稠即成。可根据口味调入精盐或红糖，有温中健脾、开胃消食之效。（广东省中医院肝病科主任 池晓玲 萧焕明 张朝臻）