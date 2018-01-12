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不明原因呕吐头疼　警惕青少年患上心因疾病

2018年01月12日08:42 来源：山西晚报

　　记者从湖南省脑科医院获悉，近期，医院接诊的患上心因疾病的青少年增多。专家指出，一些进入青春期的孩子在承受压力且不能正常表达意愿的情况下，可能出现不明原因的呕吐、饮食紊乱、头疼等症状。应警惕青少年患上心因疾病，关注孩子的心理健康。

　　据湖南省脑科医院儿少心理科医生介绍，处于青春期的孩子不会排解压力，当他们的情绪表达模式出现问题后，容易出现肠胃功能紊乱、呕吐、夜惊、头疼等症状，却查不出器质性变化。

　　专家指出，青少年、儿童在遭受精神刺激、遭遇家庭变故等情况后，容易发生心因疾病，比较常见的是反胃、呕吐、不明原因的头疼。还有一些孩子面对学业的压力时，没有办法正常排解，往往产生厌学、逃学行为，还会用呕吐等方式来进行情绪宣泄。

　　医生建议，治疗心因疾病，不仅要疏导孩子的情绪，还要改善家长的教育方式，让家长多鼓励孩子，少批评孩子，多和孩子沟通，加强孩子对家长的信任度，让孩子能够排解压力，健康成长。（据新华社）

(责编：许晓华、权娟)


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