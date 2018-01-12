美国《预防》杂志推荐十招安抚肠胃

节假日过后，很多人因吃得过多、过油导致肠胃不适。美国《预防》杂志最新载文，多位医学专家总结了“安抚肠胃的10个妙招”，不妨一试。

1.早起一杯柠檬水。美国自然疗法专家弗雷克表示，早上起床后，喝一杯柠檬水（半个柠檬加一杯开水）能利肠胃，助消化。认证健康教练和瑜伽师马特尔斯表示，喝柠檬水还可清洁淋巴系统，减少体内毒素，缓解腹胀。但应注意喝后半小时要刷牙。

2.按压穴位。美国整体健康研究专家温特斯表示，用力按压内关穴（位于手腕横格纹以上约三手指宽处）20~30次，每次保持5~10秒，有助于消除胃胀气。中医针灸师丹恩博士表示，按顺时针方向按摩肚脐，或按摩前臂外侧直到肘部，有助于消化。另外，用两根手指分别按住膝盖下方的膝盖眼，然后向脚踝处滑动，在感到最痛的地方停止滑动，按压该处。

3.查看糖果标签。美国食品研究专家默莱博士表示，糖果等“假日零食”含有大量糖分和色素，热量高，且防腐剂等添加物不少。这些都会导致腹胀、痉挛和体重快速增长。

4.腹部精油按摩。美国瑜伽教练格伦斯坦用有机蓖麻油、薄荷生姜等抗炎精油按摩腹部，帮助消化。医学专家及瑜伽师格亚尔博士建议，精油按摩时，可先用指尖在右下腹划小圈，慢慢至右腹上角、中腹顶部、沿左侧一直按摩至左腹下角。之后再原路返回。餐后或者晚上小力度按摩可促进消化，有益于血液循环。

5.多吃果蔬、多喝水。默莱博士表示，假日后出现的腹部痉挛和胀气往往是食盐和防腐剂摄入过量，身体脱水所致。应多喝水，多吃新鲜水果蔬菜。各种绿叶蔬菜、黄瓜、芹菜、甜瓜、浆果等都是不错的选择。

6.练习轻柔瑜伽。瑜伽师马特尔斯表示，婴儿式（双脚并拢，脚跟着地，双臂前展，掌心向下，前额触碰地面。深呼吸，5~7分钟）和缓慢卷腹（俯卧，双拳置于肚脐两侧，身体压着双拳慢慢滚动。深呼吸，5~10分钟），可以让腹部变得更柔软和放松，减轻腹部压力，缓解紧张感。

7.喝点姜茶。瑜伽师比迪吉安表示，生姜可刺激消化道，减少腹胀。可用两杯水加一块生姜（切片）煮5~10分钟，饮用时可加入黑胡椒粉和蜂蜜调味。

8.补点镁剂。镁是一种平滑肌松弛剂，有助于放松结肠壁，达到通气功效。胀气时可补150毫克，便秘时可补300毫克。镁还具有助眠作用，让人更加平静。

9.喝点苹果醋。内科专家李博士表示，苹果醋的活性物质可平衡肠道菌群。饱餐一顿后，喝一杯加入1茶匙苹果醋的温水，可减少消化不良和肠胃胀气。

10.试试芦荟。芦荟可减少肠道中念珠菌的过度生长。酒精、碳水化合物和乳制品过量会使该菌生长过度，导致腹胀不适。芦荟汁能抗炎、平衡肠道酸碱度。（陈 希 编译）