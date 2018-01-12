九大重疾十年将出疫苗

疫苗是人类应对病毒感染的最佳方法之一，在预防流感、根除天花和消灭小儿麻痹症等方面发挥了重要作用。然而，当今仍然有很多重大疾病尚无疫苗可用，全球的科学家们正在寻找击退这些威胁生命的重疾病毒的有效疫苗。美国知名健康科技博客、在线新闻平台最新载文，总结出未来10年内有望推出的，可变革人类生活方式的9种重疾疫苗。

1.淋病疫苗。这种性传播细菌感染通常可使用抗生素治疗。近年来，针对一些淋病无法治愈的情况，除采用新抗生素治疗外，世界卫生组织呼吁尽快研发“淋病疫苗”。研究人员对2004~2006年新西兰脑膜炎爆发的数据以及随后的疫苗接种情况展开了梳理分析。结果发现，脑膜炎疫苗同样能预防淋病。其关键机理是，导致脑膜炎和淋病的细菌存在密切关联性。该脑膜炎疫苗是否可被研制成“淋病疫苗”，还需做进一步的研究。

2.癌症疫苗。目前，已有一些可预防某类型癌症的疫苗。比如，2010年，通过重组人体免疫系统，帮助免疫细胞攻击癌细胞的疫苗治疗前列腺癌获批；针对人乳头瘤病毒（HPV）的疫苗可预防6种不同癌症；一种乙肝疫苗可预防肝癌。未来，正在研发中的新疫苗可能使癌症治疗更加个性化，通过增强人体免疫系统战胜不同类型的癌细胞。

3.疟疾疫苗。疟疾的元凶是疟原虫，蚊子叮咬是主要传播方式，主要发病区域是非洲撒哈拉沙漠以南地区。世界卫生组织表示，目前尚没有疟疾疫苗可用，但是已有三个国家将参与一项2018年启动的疟疾疫苗前瞻性试验研究项目。

4.埃博拉病毒疫苗。世界卫生组织称，涉及近6000名参试者的大规模试验研究表明，由加拿大研发的埃博拉病毒疫苗有效，有望于2018年上市。以75名健康志愿者为对象的一项早期试验结果证明，该疫苗可使100%的患者一年内持续有效的免疫反应，研究人员还在对更持久的埃博拉疫苗展开更大规模的研究。

5.艾滋病疫苗。2017年7月，美国强生公司宣布全球首次艾滋病HIV-1疫苗人体临床试验结果，来自美国、卢旺达、乌干达、南非和泰国的393名健康志愿者对HIV疫苗耐受性良好，且100%产生了抗体。HIV疫苗的研发得益于埃博拉病毒疫苗试验。该疫苗距离上市还有一段时间，接下来需进一步证明其在预防艾滋病病毒方面的有效性。

6.诺如病毒疫苗。诺如病毒感染性腹泻在全世界范围内均有流行，全年可发生感染，感染对象主要是成人和学龄儿童，寒冷季节呈现高发。2017年2月，美国某制药公司宣布已成功研发出一种口服诺如病毒疫苗片剂。该药片疫苗已经在首轮人体试验中获得成功，证明其自身安全，且可触发人体免疫系统反应。该疫苗在获批上市之前，仍需进一步证明其有效性。

7.通用流感疫苗。大多数疫苗一生只需接种一次或几次，但流感疫苗却需年年接种。某疫苗制造公司科研人员目前正在研发出一种可以一次接种一劳永逸的“通用流感疫苗”。相比于只有三、四个菌株的传统流感疫苗，新型通用流感疫苗的菌株数量更加庞大，可以摧毁各种类型的流感病毒。通用流感疫苗目前尚处于临床试验阶段。

8.抗毒瘾疫苗。目前已有两种用于治疗海洛因成瘾（毒瘾）的疫苗，但二者都未进行过人体试验。美国某制药公司近日称，该公司目前正在研发一种抗毒瘾疫苗，该疫苗可以在海洛因注射后兴奋感尚未到达大脑前将其摧毁，阻断吸毒快感，有助于戒毒者恢复健康。该疫苗已经成功通过临床前测试。

9.寨卡疫苗。2016年初寨卡病毒肆虐时，科学家就展开了疫苗研发工作。不久，寨卡疫苗进入了人体试验阶段。2017年3月，美国研制的寨卡疫苗已经开始二期临床试验，涉及来自美国、中非和南非的2490名参试者，以进一步测试该疫苗的有效性。如果不出意外，该疫苗有望在2019年上市。（陈宗伦）