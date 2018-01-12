相比纯粹的科学，医学有太多变量，所以很多时候没有正确答案，只有当时的最佳答案

公元前400多年，古希腊学者认为，人体内有血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁四种体液，若体液间失去平衡就会形成疾病。当医生认为一个人某种体液过剩时，就要把它去除，于是有了“放血治疗”这种现在看来非常荒谬的疗法。

19世纪末，美国著名外科医生豪斯泰德率先开创一种乳腺癌根治术：不仅切除乳房，还要切除皮肤、乳房周围及腋下淋巴、胸大肌。这个手术在当时开创了乳腺癌手术治疗的先河，使患者存活率翻倍。但该手术副作用非常大，比如患者无法使用被切除乳房和胸大肌同侧的手臂。60年后开始有人质疑手术方法，经过十多年争论，医学界才发现不用切除那么多组织也能达到同样效果。现在，乳腺癌手术有很多做法，但无论如何都不用切掉胸大肌了。

高血压是个常见病，其定义至今仍有争议。100年前，人们认为血压升高是随年龄增长的正常变化。50年前，研究证实高血压增加心血管疾病发病率后，医学界才把其当疾病看。血压多少才算高？2003年，美国把高压140、低压90以上定为高血压，以此为标准来治疗。11年后，美国更新高血压指南，放宽了60岁以上人群治疗标准，把高压从140调到150，原因在于老年人血管弹性不好，容易在起身时产生低血压，导致摔跤，甚至骨折或脑出血。就在几个月前，美国又把高血压标准降到高压130、低压80，因为最新研究发现高压控制在120以下明显降低中风、心衰和死亡几率。这是不是最终答案？当然不是。上述三个例子告诉我们，医学是在一次次错误和修正中慢慢完善起来的。医学的进步不是直线的，而是有很多曲折甚至反复。试错，正是医学进步的最真实写照。

西医曾在很长一段时间里推崇凭经验认可结论：一个有威望、有经验医生说的话，一定是正确的。行医标准建立在传统、直觉、偏见和许多心理学圈套上，这使推翻已定标准十分困难。循证医学，也就是凭证据来推出结论，近半个世纪才慢慢被认可和应用。而作为循证医学的代表——随机对照试验，进入医学界才不过30多年。随着电脑和数据处理技术的发展，很多以前无法研究、统计的问题能得到解答，人们也逐渐意识到，以前很多理所当然的结论都可能是错误的。

医学是综合各门学科的应用技术，包括数学、物理、生物、化学、心理、统计学等。相比纯粹的科学，医学有太多变量，所以很多时候没有正确答案，只有当时的最佳答案。医学也好，科学也罢，我们都要抱怀疑态度。怀疑不是因为偏见或轻视，而是对真理的尊重，特别是在这个真假信息充斥的年代，我们更应保持怀疑和独立思考的能力。（美国耶鲁大学临床医学博士 章冰南）