打造西安特色中医药健康服务新模式

日前，陕西省西安市出台促进中医药健康服务发展实施方案，提出市级中医医院打造专科专病基地和中医适宜技术推广中心，创建国家区域中医药诊疗中心；区县级中医医院创建6~8个基层中医诊疗中心。到2020年，80%的县级中医医院达到二级甲等，100%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心设置规范的中医科、中药房，100%的社区卫生服务站和75%村卫生室配备中医诊疗设备。

方案要求，到2020年，中医药健康服务提供能力大幅提升，中医药健康服务人员素质明显提高，服务领域逐步拓展，服务技术、产品更加丰富，服务环境不断优化，形成具有西安特色的中医药健康服务新模式，城乡居民多层次、多样化的健康服务需求基本得到满足，健康素养、健康水平得到明显提高。

方案提出，将积极发展中医养生保健服务。培育一批规模适宜、专业化、规范化的中医养生保健机构。支持公立中医医院与社会资本联合举办以中医养生保健为主的养生苑、疗养院。鼓励保险公司开发中医药养生保健、治未病保险等保险产品，通过中医健康风险评估、风险干预等方式，提供与商业健康保险产品相结合的疾病预防、健康维护、慢性病管理等中医健康服务。

开展中医特色健康管理，在市级中医医院探索治未病路径研究工作。在市、区县两级中医医院和有条件的综合医院、专科医院设立治未病科。在社区卫生机构、乡镇卫生院积极开展规范的中医健康体检和中医健康干预工作，重点做好0~3岁儿童和65岁以上老年人中医药健康管理服务，逐步将糖尿病和高血压患者纳入中医健康管理服务。

方案还要求培育发展中医药文化和健康旅游产业。打造扁鹊纪念馆、楼观台等与中医传统文化相关的健康休闲旅游示范区、示范基地，逐步形成中医药文化特色健康产业。充分利用秦岭的资源优势，建设一批中医药氛围浓郁的旅游景区、养生体验中心、主题公园、观赏基地和街区等;鼓励各级中医医院与有条件的旅游景区、度假区等建立协作关系，推动中医药健康旅游产业发展。鼓励社会力量投资开发集医疗康复、养生保健、休闲旅游为一体的中医药健康旅游项目。

利用大秦岭丰富的中药材资源优势，建设中药材战略储备库，加快发展中药品种、生产企业、产品品牌、流通市场、信息平台，做强西安中药产业。开展第三方质量和安全检验、检测、认证、评估等服务，培育和发展第三方医疗服务认证、医疗管理服务认证等服务评价模式，建立和完善中医药检验检测体系。大力推进中医药服务贸易和交流，发挥西安中医药资源优势，依托“一带一路”倡议，建立中医药国际合作与交流中心。鼓励和支持西安中医药机构加大对外交流合作力度，在丝绸之路沿线国家建设中医药特色医疗、养生保健、康复中心等项目，鼓励开展联合办学、中药产业等深层次合作。