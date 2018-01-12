流感医疗救治要发挥中医药特色优势

1月9日，针对今冬高发流感疫情，国家卫生计生委发布《关于做好2018年流感防治工作的通知》，并提出，在流感医疗救治中要充分发挥中医药特色优势，辨证论治，尽早应用中医药技术方法开展治疗，在重症患者救治中要发挥中西医协同治疗优势，努力提高临床疗效。

《通知》强调，要以加强流感疫情监测和处置、切实做好流感医疗救治工作、加强流感健康宣传教育等作为应对流感疫情的重点工作，切实保证人民群众的健康和生命安全。

《流行性感冒诊疗方案（2018版）》也以附件形式同期发布，从发病机制和病理、临床表现、诊断与鉴别诊断以及治疗方法等给出一整套应对措施，并特别介绍了中医治疗方案。

《方案》将中医治疗方案分成轻症辨证治疗、重症辨证治疗以及恢复期辨证治疗3部分，进而细分为风热犯卫、热毒袭肺、毒热壅肺等5种具体情况，并分别从主症、治法、基本方药、常用中成药等方面对每种情况的流感中医治疗方案做了具体阐述。