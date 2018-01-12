如何护理中风患者？提倡长期仰卧位、尽量避免半卧

广州连日气温较低，神经内科收治了不少新发的脑卒中病人。医生提醒，天气寒冷会使交感神经兴奋，从而导致血管收缩，如果本身有脑血管高度狭窄就会诱发脑卒中。其次，气温低时血液黏稠度增加或者血流缓慢，也容易发病。所以脑卒中也是很典型的冬天高发病之一。脑卒中导致偏瘫的病人，在寒冷的冬天颇为“难熬”，医生提醒家属，仔细正确地护理对病人来说十分重要，而正确的体位摆放却经常被人忽略。

护理：每1~2小时翻身一次

南方医科大学第三附属医院康复医学科主任刘刚介绍，确证脑卒中的患者，很多经抢救后遗留以一侧偏瘫为主的肢体运动障碍，造成日常生活活动能力（ADL）的丧失或下降，给家庭及社会带来沉重负担。

临床研究发现，正确的良肢位（良肢位是为了保持肢体的良好功能而将其摆放成的一种体位或姿势，是从治疗护理的角度出发而设计的一种临时性体位。）摆放可以对抗患者的肌痉挛，减少压疮、足下垂、足内翻、肩手综合征等并发症的发生，能有效促进患侧肢体功能恢复和减轻功能障碍，提高患者的生活能力，有利于患者的康复。转换体位间隔时间为每1～2个小时为患者翻身一次。

提醒：不宜长期仰卧 尽量避免半卧

刘刚提醒家属，软瘫期或痉挛较重的患者，鼓励患侧卧位，有助于患者压迫肢体促进患侧感觉输入，同时方便患者健侧活动，增加早期康复信心；健侧卧位可作为转换体位时使用，限制健侧活动，一定程度上促进患侧的肢体活动；不提倡长期仰卧位，此体位受异常反射影响，容易增加患者骶骨处及跟骨处压疮风险；任何时候避免半卧位，因为这种体位会引起不必要的躯干屈曲和下肢伸直，易导致患者痉挛模式加重。

由于脑卒中的高发病率、高致残率、高死亡率的特点，早发现、早治疗是预防的重点。脑卒中发病的常见症状有：一侧肢体（伴面部或者不伴面部）无力或麻木，一侧面部麻木或口角歪斜，说话不清楚或理解语言困难，视力减退，眩晕伴呕吐，整天睡不醒，爱忘事等症状。一旦发现类似症状就要及时就诊，特别对于年龄60岁以上的老人，伴有糖尿病、高血压、高血脂、心脏疾病等病史，或者长期不良生活习惯如吸烟、熬夜等人群，应特别注意，这些都是脑卒中的高发人群。

三大卧位摆放注意要点

（一）仰卧位

1.头部由枕头支持，不宜过高或过低，避免胸椎屈曲。

2.患侧上肢保持肩胛骨前伸，在肩下垫枕头（肩胛骨内侧缘与脊柱之间），肩外展30~45度。（1）肩外旋、前臂旋后，腕放枕头边缘使其被动抗重力背伸。（2）若肩内旋、前臂旋前，则在手握（类似蚓状抓握）一毛巾卷或其他类似物品，保持腕微背伸同时避免接触手掌心，如手指屈肌痉挛等可能导致手抓握物体触碰到手掌心诱发手指屈肌痉挛，此时应让手部自然放置即可。（3）若肘屈曲痉挛无法保持伸直，可用辅具帮助固定肘伸直位。

3.臀部及大腿外侧垫毛巾卷，保持患侧下肢髋中立位，避免重力下髋过度外旋。

4.若患侧下肢出现伸肌张力，在膝下腘窝垫枕头或毛巾卷，保持微屈膝。

5.保持足背屈，在足底与床板之间垫毛巾，毛巾放置于足底脚掌以下（压住前脚掌容易增加伸肌模式的反射活动），且毛巾要足够厚以隔开前脚掌与床板。

6.足踝压疮处理，毛巾卷放置跟腱下垫起脚跟。

（二）健侧卧位

1.头部有枕头良好的支持，患者处于舒适的位置。

2.躯干与床面成直角或稍小于90度，避免患者过度往前倾或往后倾，在患者胸背部放枕头或被子或楔形垫等给予支持。

3.健侧上肢根据患者自己舒适位摆放。患侧上肢由枕头支持，枕头高度应与胸廓高度相仿，患侧上肢肩屈曲约90度，并保持肩胛骨的前伸。若肩内旋、前臂旋前，参考仰卧位手部摆位。

4.健侧下肢避免过度屈曲导致躯干屈曲模式，可稍伸髋，屈膝，让患者舒适体位。患侧下肢成迈步位，下方由枕头支持，稍屈髋、屈膝，避免足悬空导致内翻。

（三）患侧卧位

1.头部摆放舒适位置，可稍高于胸部（拉长患侧）。

2.躯干与床面稍大于90度，避免患者压迫患侧肩关节及保持肩胛骨前伸，在患者胸背部放枕头或被子或楔形垫等给予固定支持。

3.患侧上肢肩前屈约90度，保持肩胛骨前伸，前臂旋后、腕可被动抗重力背伸，若前臂旋前，参考仰卧位手部摆位。健侧上肢取舒适体位。

4.患侧下肢稍伸髋或稍屈髋均可、屈膝。健侧下肢成迈步位，由枕头支持，稍屈髋、屈膝。

（全媒体记者周洁莹 通讯员林浩辉、游华玲）