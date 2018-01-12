喝杂粮粥有讲究：慢加量、多熬煮、巧搭配

杂粮粥对身体好，但有人喝了以后总是消化不良，还常常胀气，于是就认为自己消化功能不好，不适合再喝杂粮粥了。其实，这样的想法是片面的。

杂粮通常是指水稻、小麦、玉米、大豆和薯类五大作物以外的粮豆作物，主要有：高粱、谷子（小米）、荞麦（甜养、苦荞）、燕麦（莜麦）、大麦、薏仁，以及菜豆（芸豆）、绿豆、小豆（红小豆）、蚕豆、豌豆、豇豆、小扁豆、黑豆等。粗粮中维生素、矿物质、膳食纤维和可溶性低聚糖的含量尤为丰富，吃对了杂粮粥，对促进胃肠蠕动，提高消化功能很有好处。

慢加量

很多人喝了杂粮粥以后觉得不适应不消化，主要是因为平时吃惯了细粮，把胃肠道养“娇气”了，胃肠动力不足。这样的人喝杂粮粥最好有个循序渐进的过程，先用部分杂粮替代大米，如杂粮先占1/5，慢慢到1/3，最后再1:1。

多熬煮

身体虚弱和消化不良的人，容易发生泛酸、撑胀，可将杂粮粥多熬煮一段时间，如熬煮2个小时，至粥软烂就好消化了。此外，熬粥前将杂粮充分浸泡，或用高压锅来煮，都可在缩短熬煮时间的前提下达到满意的消化效果。

巧搭配

容易胀气的人，可先少量搭配豆类和红薯等容易产气的食物。胃酸过多的人少加黄米和糯米等黏性食材，而绿豆、红小豆之类能煮软的豆类食材，是可以放—些的，如果有严重腹泻或便溏的情况，要少放全麦粒、大麦、燕麦等，适宜放些对肠道刺激小的糙米、大黄米、薏米。如果觉得单喝杂粮粥口感不好，可以搭配大枣和桂圆一起煮。

（摘自《健康文摘报》）