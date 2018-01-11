姜为佐餐的食品，也是常用药物，具有发汗解表、温胃止呕、解毒的功效。姜经过不同加工炮制，可分为生姜、干姜、炮姜、煨姜、生姜皮、姜汁六种，一般习惯称为“姜六药”。姜六药同出一物，功效却有所不同。

生姜：有发汗解表的功效。生姜切碎加红糖适量煮汤热饮，既可以用于风寒感冒，又可以用于胃寒疼痛。生姜还有和胃止呕作用，可用于各种呕吐。近年来美日等国的医学家研究发现，生姜具有防氧化、抗衰老效能。生姜中的姜辣素可产生一种抗衰老物质，抑制体内脂褐质的产生，减少老年斑和皮肤皱纹。

干姜：干姜为姜的干燥根茎，也叫“老姜片”，较生姜性味柔和，重在温煦，常用于脾胃寒证，无论是外寒内侵的实证，或阳气不足的虚证都可应用。其作用柔和，虚弱的人也可使用。

炮姜：炮姜为干姜炒到表面微黑、内呈棕黄色，又叫黑姜，无辛散作用，可止血止泻，主要用于虚性出血，寒证腹泻。炮姜还有温经止痛功效。现代研究证明，炮姜水煎剂对应激性胃溃疡、幽门结扎型胃溃疡、醋酸诱发胃溃疡的发生有显著抑制作用。

煨姜：煨姜为生姜经煨制的品名，生姜经煨制后辛温不燥，辛散药力不及生姜，温中止呕功效又较生姜好，适用于腹痛呕吐，大便泄泻等症。

生姜皮：生姜皮为生姜的外皮，辛凉力缓，和脾利水，善治水肿、小便不利，常配茯苓皮、桑白皮、大腹皮等治各种水肿，起利水消肿作用。

姜汁：鲜姜绞榨去渣，取其汁入药，辛散力强，长于化痰止呕。姜汁为丸，有化痰利窍的功效，呕吐不止者可用姜汁急救。取姜汁敷患处还能缓解疼痛、消肿。它还具有灭菌、消炎、清洁创面、促进食欲等作用。

综合来讲，发汗解表用生姜，祛痰、温中、回阳用干姜，温经止血、止泻用炮姜，和胃止呕用煨姜，利尿消肿用姜皮，呕吐、水火灼烫伤用姜汁。