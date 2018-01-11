影响亲子交流 两岁前少接触屏幕

专家：重庆医科大学附属儿童医院儿童青少年生长发育与心理健康中心教授 李廷玉

孩子多大能看屏幕？这是很多家长关心的问题，目前我国尚无明确建议。本期，综合美国、加拿大、澳大利亚等国儿科学会指南，就家长们关心的问题逐一解答。

疑问一：我家宝宝3岁，吃饭时非要看电视，否则不吃，怎么办？

答：2~5岁儿童每天看屏幕时间最好不超过1小时，并且要保证家长全程陪伴，帮助他们理解所看内容。但吃饭时不要看电视，否则影响专注力、消化吸收。不要因为孩子哭闹就妥协，孩子饿了自然会吃饭。

疑问二：现在电视上有很多“早教”动画节目，我儿子1岁多可以看吗？

答：国外研究发现，2岁以下孩子看“早教类节目”，对教育和发育没有特殊好处。

疑问三：我儿子2岁，使用手机比我还熟练，哭闹时必须用手机才能哄好，怎么办？

答：目前，加拿大、澳大利亚不建议2岁以下孩子看电视等屏幕；2016年，美国建议18个月以下婴幼儿除视频聊天，不要看电视等，对于18~24个月的婴幼儿，若父母希望孩子接触屏幕，可以陪伴一起看高质量的节目或应用软件，避免儿童单独使用，时间不超过半小时，避免将手机作为安抚孩子的唯一方法。宝宝2岁就能熟练掌握手机功能，显然是接触手机过早。现在开始要严格监控，避免孩子单独使用手机等电子产品，控制玩手机时间。

疑问四：我儿子5岁，每天睡前都要看电视才肯睡觉，可以吗？

答：睡前1小时、吃饭时不要让孩子看屏幕，可多进行亲子交流，培养孩子多种兴趣爱好、多运动。

疑问五：我儿子5岁，喜欢模仿电视和游戏里的人物，有次差点打伤同学眼睛，怎么办？

答：学龄前儿童模仿能力特别强，家长要帮孩子“过滤”，不要选择节奏快、有暴力内容的节目，并让孩子感受实际的疼痛，建立安全意识。

疑问六：我女儿房间有电脑，有时边做作业边看电脑，可以吗？

答：卧室里不要放电子设备，一心二用会影响注意力。国外研究发现，电视节目具有虚拟性，不利于孩子健康成长。儿童发育早期过度暴露在屏幕前，影响语言学习和表达，不利于社会情感发展，减少亲子交流时间。因此，要多让孩子感受和体会现实生活，如与家人谈话、做家务、亲子阅读、做游戏等，有利于成长发育。（刘嘉）