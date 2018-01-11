长沙：开中医诊所更顺畅，但监管更严

“材料准备齐全后去办理，当场就拿到了中医诊所备案证，挺方便的。”昨日，位于雨花区的春平中医诊所开业，诊所经营者喻春平日前拿到了该区发放的第一张中医诊所备案证。

2017年12月1日起，长沙全面落实中医诊所备案制后，审批条件、执业人员资质、硬软件标准等规定均较过去更加灵活，鼓励和推动了中医诊所的发展。预计经过3年时间的建设，长沙至少新设置3~5所民营类中医医疗机构，新增80~100所中医诊所、中医门诊部。同时，相关部门将加大监管力度，规范中医诊所健康发展。

个案 材料齐全当天就拿到备案证

喻春平大学毕业后，在近20年的中医药销售工作中结识了不少名老中医。他一直打算和一位中医朋友一起创业，开办一家中医诊所，可开办诊所的一些“麻烦”却让他们犹豫不决。

“此前听一些同行说起开办诊所的手续比较繁琐，前期资金投入大。”喻春平说，原先开办中医诊所先要租好门面，然后申请医疗机构设置批准书，“签订门面房租赁合同后，房租一般先交半年以上，主管部门根据医疗机构设置相关规定对门面的位置、面积等进行验收，如果不符合要求，房租就可能打水漂。”即使拿到批准书，后期在办理环保、消防等各种手续期间，医护人员必须到位，但诊所不能营业，这段时间的人员工资必须垫付。

一直犹豫的喻春平得知《中医诊所备案管理暂行办法》实施的消息后，从去年12月开始与雨花区卫计局相关科室沟通，并着手准备相关材料。日前，喻春平将材料准备齐全，交到雨花区卫计局，当天就领取了中医诊所备案证。

记者从市卫计委中医药管理处了解到，2017年12月28日，开福区卫计局发放了全市第一张中医诊所备案证，申请单位为湖南知生堂中医医疗有限公司，材料齐全后很快备案成功。至今，长沙已有多个中医诊所备案成功。

目的 最大限度让中医药为百姓服务

市卫计委中医药管理处处长饶敏表示，原来开办中医诊所需要经过申请、公示、设置批准、验收、发证等环节，整个流程耗时较长。诊所主要负责人还需满足具有中医类别《医师资格证书》并经注册满五年等条件。机构和人员都符合条件，才能开办诊所。

现在办理中医诊所备案证只有两个环节，即申请和发证，申请时如实填写“中医诊所备案信息表”，环保、消防达到要求，诊所主要负责人具有中医类别医师资格证书并经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满三年，或者具有中医（专长）医师资格证书即可。“相比以前，不仅程序上大为简化，减少了不必要的时间、资金浪费，也降低了执业人员进入门槛。”饶敏介绍，对只提供传统中医药服务的中医诊所、中医门诊部、中医医院，将不受区域卫生发展规划、医疗机构设置规划的限制。

湖南中医药大学教授周祖贻表示，举办中医诊所由审批制改为备案制，这意味着开办中医诊所“大松绑”。“使得以往那些不被‘主流’待见，又确有一技之长的民间中医，可以名正言顺开诊所了，此举能最大限度地让中医药为广大老百姓健康服务。”周祖贻说。

举措 对中医诊所监管比过去更严格

“开办中医诊所‘大松绑’，但事后监管将比过去更严格。”饶敏表示，在发放医疗机构执业许可证和中医诊所备案证后，中医药行政主管部门将加强事中事后监管，开业后1个月内进行第一次现场监督检查，重点核实诊所的地址、布局、诊疗范围、执业人员及设备等的真实性以及与备案事项是否一致。此后，卫生计生监督部门每年现场督查不少于2次。严厉打击非法行医，严肃查处各种租借执业证照开设医疗机构和出租承包科室行为，严惩经查实的恶性医疗事故、骗取医保资金、虚假广告宣传、过度医疗、推诿患者等行为。

对于被责令停止执业活动的中医诊所、中医门诊部和中医医院，其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起五年内不得在医疗机构从事管理工作。医疗机构聘用上述不得从事管理工作的人员从事管理工作的，由原发证部门吊销执业许可证或者由原备案部门责令停止执业活动。