天冷了用暖贴？小心用错伤身体

“一次性取暖贴”是利用化学原理，撕开包装即可发热的贴片，贴在身上能抗御风寒、保健热敷，深受女性、老人等群体喜爱。在网上，卖得最好的取暖贴月销量甚至达到45万个。然而，使用取暖贴也有注意事项，用错会伤身。

取暖贴贴在何处有讲究。俗话说，“寒从脚起”，冬天脚冷的人，尤其是体寒的女性可以将其贴在脚底；有胃寒的人要重视腹部保暖，也可以贴在腹部；骨关节退行性病变的中老年人适宜贴在双膝关节处。从中医角度讲，五脏六腑有阴虚的人适合贴穴位，但最好有专业人员指导。如一受寒就感冒的人，适宜贴风门、肺俞、大椎、天突穴等；有颈椎病的人适宜贴大椎、肩井、阿是穴等；痛经的女性可以在月经前三五天把取暖贴贴在三阴交穴上，能有效缓解不适。需要注意的是，取暖贴的发热温度一般在60~70摄氏度之间，发热时间为10~12小时。在这种温度下，直接贴在皮肤上很可能造成低温烫伤，应贴在内衣或袜子上，并且注意避开皮肤薄的地方。人体通常曲侧的皮肤较嫩，伸展的皮肤较厚，如腋窝、会阴等部位皮肤嫩，不适宜贴取暖贴。长时间使用应定时检查皮肤是否有发红现象，这是早期烫伤的症状。在夜晚睡觉时切忌使用，人体意识不清，对热度不敏感，容易受伤。

部分人群不宜用取暖贴。婴儿和岁数较大的老人因皮肤娇嫩、变薄，极易导致低温烫伤；糖尿病、血液循环障碍、肌肉萎缩、中风患者等群体，皮肤对热敏感度低，同样存在风险；手术后有局部伤口、植皮的病人，伤口皮肤娇嫩，也不应使用。

购买取暖贴时，还要注意看清楚外包装是否齐备生产日期、厂名厂址、联系方式、执行标准、有效期限等相关信息。也不要在取暖器前及电热毯上使用取暖贴。使用时需避免其真空塑料包装袋被破坏，造成药物泄露。