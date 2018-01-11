四种“错误时尚”毁牙齿

近日，英国牙医在《每日邮报》刊文，列举出几种错误的“时尚”趋势，将损害牙齿健康。

1.使用不含氟牙膏。许多人认为，含氟牙膏中的氟化物会影响人体健康，如诱发骨骼疾病、老年痴呆症和糖尿病，导致无氟牙膏流行。其实，使用含氟牙膏刷牙是安全、有效的防龋措施，特别是针对食用较多甜食和水果的人。专家认为，只有吞服大量含氟牙膏，才有可能伤害身体，而正常刷牙不必担心。

2.喝热水泡柠檬。常喝柠檬水可以吸收维生素C，增强免疫系统，促进消化。但柠檬的酸性会削弱、溶解牙齿珐琅质，导致严重损伤。如果一整天都喝柠檬泡的水，就意味着你的牙齿一直处于被“攻击”的状态下。专家建议，可以使用吸管来减少牙齿表面接触液体，或之后咀嚼无糖口香糖，中和酸性物质。

3.使用竹炭牙膏。专家认为，目前没有足够的数据证明竹炭牙膏的疗效和安全性，虽然它可去除牙齿表面的污渍，但会永久性地损伤牙釉质。更重要的是，市场上很多竹炭牙膏没有足够的氟预防龋齿。

4.喝苹果醋。苹果醋能够促进新陈代谢，帮助减肥，让发质更柔顺，一定程度上可清除牙齿表面的咖啡渍和烟渍。然而，由于苹果醋的弱酸性，长期饮用会伤害牙釉质，露出下面的牙本质，让牙齿看起来更黄。