2018跟养生谣言挥手再见

岁末年初，本报综合整理了2017年度网络传播较为广泛的十大养生谣言，并请专家予以分析辟谣，希望2018年这些谣言不再继续传播，也给广大读者提供正确的养生指南。

谣言① 空心菜是吸收农药和重金属最厉害的一种蔬菜

【谣言内容】“空心菜千万别吃，因为空心菜在所有绿叶蔬菜里，是吸收农药和重金属最厉害的一种。”

【真相解读】农产品的生产取决于三大要素：空气、土壤和水质。无论是空心菜还是其他蔬菜，对这三大要素都有严格的指标要求。蔬菜生长的环境如果存在大气污染、工业残渣或者工业污水灌溉等问题，都会被蔬菜吸附。在吸收重金属能力方面，空心菜确实强于一般蔬菜，但空心菜重金属含量本身并不高，并不是有毒蔬菜，是日常家庭餐桌上的常见蔬菜。

南京市中西医结合医院治未病中心副主任中医师夏公旭介绍说，空心菜是一种药食两用的蔬菜，作为药材的名称叫作“蕹菜”。空心菜中粗纤维含量极为丰富，可增进肠道蠕动，对于防治便秘及减少肠道癌变有积极的作用。值得注意的是，空心菜属于寒凉性蔬菜，体质弱、大便溏泄、脾胃虚寒、血压偏低者不宜多吃空心菜。

谣言② 西瓜和桃子一起吃会中毒

【谣言内容】桃子和西瓜不能一起吃，同吃会产生剧毒，严重者可致命。

【真相解读】南京市中西医结合医院食疗药膳门诊主任中医师王东旭介绍说从营养学的角度来说，桃子和西瓜二者不存在相克的说法，更不会吃出中毒。如果有人因为吃了两种水果出现中毒反应，可能与不洁饮食有关系。中医所说的中毒与西医的中毒意思不一样，中医认为，西瓜和桃子二者性味是相反的。大家都知道夏季吃西瓜能祛暑解热，为什么呢？因为西瓜性味甘寒，中医把西瓜叫“天然白虎汤”，中医的白虎汤针对大热、大渴、大汗出、脉洪大的“四大症”而设，有清热生津等功效。西瓜虽为果品，但味甘、性寒，甘能生津，寒以祛热，功能与白虎汤非常相近，所以有上述说法。中医认为，桃子有生津的作用，这点与西瓜类似，但是桃子性味不是甘寒而是甘温，也就是说属于偏温热类的水果。那么，大家试想一下，如果你喝了冷饮然后去喝白开水，你的肠胃是怎么样的一种感觉？如果脾胃功能本身就不好的人可能马上会觉得不适，会有腹痛甚至腹泻的反应，这种不良反应在中医看来也是一种“中毒”的反应，不过与西医所说的食物中毒是两个概念罢了。

王东旭说，早在齐梁时期的中医著作《名医别录》中已经记载过桃子“多食令人有热。”到了清代，著名药学著作《本经逢原》中对桃子吃多的弊端说得更具体：“多食令人腹热作泻。”由于西瓜偏寒性且多吃会有驻湿的弊端，所以脾胃虚寒的人、体内有湿邪的人都不适合多吃。如果是适量食用西瓜和桃子，一般不会出现不适的问题，但是如果多吃对肠胃等还是有不利影响的。

谣言③ 藿香正气水+头孢=中毒，会立刻丧命！

【谣言内容】藿香正气不能和头孢一起吃，会中毒，甚至会丧命。

【真相解读】王东旭说，藿香正气水与头孢同时服用，的确会有不良反应，但是网上说会立刻丧命有些夸张。两种药物同时服用易引起“双硫仑样反应”，会有头痛、头晕、出汗等症状出现，重者会出现呼吸抑制、心动过速，更严重的甚至有过敏性休克。之所以两种药物一起服用会产生如此不良反应，原因是藿香正气水含有40%~50%的乙醇，头孢类药物抑制了乙醇在体内的代谢产物——乙醛的继续降解，如果在体内大量堆积，会进一步引起中毒症状。所以，藿香正气水和头孢不能一起服用。

谣言④ 低钠盐是“送命盐”

【谣言内容】急诊的高钾血症越来越多，追问病史，许多人都是用的低钠盐……肾脏科医生天天讲，就买最便宜的雪花盐，不能买低钠盐，低钠盐就是高钾盐，是送命盐……

【真相解读】南京市中西医结合医院肾病科主任医师徐梅昌介绍说，如今，高钾血症患者的确比较多，但是不存在明显增加的现象，而且，并没有确切的统计数据表明这些患者都是因为食用了低钠盐才导致的高钾血症。高钾血症患者主要还是因为饮食不健康导致的，比如喜欢吃一些含钾比较高的食物，有的患者则可能是服用药物导致的。还有的人可能是过度运动引起的，比如过度运动会破坏肌肉细胞，这些被破坏的细胞会分泌出大量的钾，进入血液中会引起高钾血症。

一般人食用低钠盐是没有问题的，而且对于高血压患者来说，食用低钠盐对维持钠钾平衡有好处，因此对控制血压也有好处。对于慢性肾病患者来说，不但要低钠饮食也要注意低钾饮食，但是低钠盐也含有一定量的钾，即便是轻度的肾病患者也有一定的排钾能力，正常用量都没有多大的问题，但是要注意定期到医院监测肾功能、电解质，根据实际情况进行含钾食物的调节，预防不知不觉中摄取钾过多导致高血钾症。

谣言⑤ 马兜铃酸是引发肝癌重要原因之一

【谣言内容】一篇马兜铃酸的重磅论文，登上权威医学期刊《Science Translation Medicine》封面，该研究显示，含马兜铃酸的中药，是导致亚洲肝癌的重要原因之一。

【真相解读】北京中医药大学临床中药学副教授林志健说，上世纪90年代，国外将含马兜铃酸类中药用于减肥，出现多人罹患肾衰竭甚至出现死亡案例的严重中药中毒临床事故。2000年以后，有关含马兜铃酸中药肾脏毒性问题引起国内重视，2003年，国家食品药品监督管理局取消了广防已、关木通、青木香药用标准，并将含马兜铃酸的中药制剂列为处方药，可以说含马兜铃酸中药的安全问题已不是新问题。

林志健指出，肝癌的病因及确切分子机制尚不完全清楚，目前认为其发病是多因素、多步骤的复杂过程。研究证实，乙型肝炎病毒（HBV）和丙型肝炎病毒（HCV）感染、黄曲霉素、饮水污染、酒精、肝硬化、性激素、亚硝胺类物质、微量元素等都与肝癌发病相关。美国医学权威期刊《Science Translation Medicine》10月中旬刊发的题为《台湾及更广亚洲地区的肝癌与马兜铃酸及其衍生物广泛相关》这篇论文，在肝癌样本筛选过程中，并没有排除亚洲人群乙肝患者多这一致病因素，因此，马兜铃酸导致肝癌，还需进一步的研究证明。另外，林志健还指出，是药三分毒。大众最好不要自行购买中药，也不能服用非医疗机构提供的药物，吃药治病应遵医嘱，发现问题也应及时向医生咨询。

谣言⑥ 喝王老吉能延长10%寿命

【谣言内容】 在《财富》国际科技头脑风暴大会上，广药集团董事长宣布：国家863计划研究结果表明，喝王老吉可延长寿命大约10%。

【真相解读】据介绍，得出这一结论的是国家863计划中的首个凉茶项目。广东省疾病预防控制中心作为科研单位，承接了其中关于功能性食品安全评价因子的研究。该中心卫生毒理所主任黄俊明介绍，该课题是个很庞大的项目，凉茶只是其中一个子项，主要围绕凉茶安全性展开，大鼠的最终存活率是一项对结果考察的指标。实验结果是，用了凉茶的大鼠比没用凉茶的大鼠活得更长久。至于是否说明王老吉有延年益寿的功能，这个大鼠实验是无法给出结论的。

北京中医药大学临床中药学副教授林志健说，影响寿命的原因有很多，这种延寿的研究需要跟踪很多年，而且样本要很大，并且得避免各种混杂因素，也就是说要排除其他影响寿命的因素去证明只有这一个因素产生影响。凉茶作为有清热解毒功效的中成药饮品，并不是药物，对于脾胃虚寒等并不适合饮用，所以说凉茶具有延年益寿的功效是不合适的。

谣言⑦ 按“通血管古方”食疗一个月后，原本堵塞的血管就全通了

【谣言内容】微信上广为流传着一张“通血管古方”，号称按方食疗一个月后，原本堵塞的血管就全通了。根据这张方子的描述，原料为柠檬汁、姜汁、大蒜汁、苹果醋各一杯。制作方法也不难：蒜、姜去皮切碎，榨成汁，用网布隔渣过滤。接着，将蒜汁、姜汁放入瓦煲，加入柠檬和苹果醋，大火烧滚，再小火慢煮，不盖锅盖，约半个小时，关火。待汤液降温后，加蜜糖调味。最后将成品储在玻璃瓶中，放入冰箱，每天早餐前服用一汤勺。这张方子最后称，依方服用，大部分人的心血管疾病能根治。还说“吃上一个月以后去医院做次检查，会发现血管干干净净，堵塞的地方全通了”。

【真相解读】南京市中西医结合医院心内科邢俊武副主任医师介绍说，从理论上来说，大蒜、生姜、柠檬、苹果醋都有直接或者间接的心血管保健食疗功效，但是从中医角度来说，生姜本身是温热性食物，具有温中、助阳、散寒等作用，如果是实热体质的高血压患者或者阳亢的高血压患者则不宜使用。这些食物的食疗的作用更多的是保健，但是远不如药物治疗的效果。因为这些饮食中所含的对心血管的有益成分不是一般的榨汁、蒸煮等处理就能提取到的，即使有正常的食用量也达不到治疗的效果，平时在医生指导下适当吃一些还是有保健效果的，但是绝对不能替代药物治疗。何况很多高血压的诱因未必与心血管系统有关系，比如颈源性高血压等，建议读者朋友们不要轻易尝试，最好在使用前咨询专科医生。

谣言⑧ 便秘吃姜皮，感冒吃姜肉

【谣言内容】姜有“留姜皮则凉，去姜皮则热”之说。如果表现为便秘、口臭、口腔溃疡等体内有“热”症，最好只吃姜皮，这样既可发挥姜皮的利水功效，又可避免“火上浇油”。但若是患了风寒感冒，想喝红糖生姜水缓解病症，生姜最好去皮，只食姜肉，以发汗。

【真相解读】南京市中西医结合医院肛肠科主任医师王元钊介绍说，中医认为姜皮的确有利水消肿的功效，一般用于治疗治水肿胀满、小便不利等病症。对于便秘来说，理论上，表现为大便干结、腹部胀满、口干口臭等症状的热结便秘患者比较适用于姜皮辅助治疗，因为《医林纂要》中已有记载“姜皮辛寒”，但是姜皮主要以祛皮肤风热为主，肛肠部位的热邪一般用其他的中药治疗，比如决明子茶。所以“便秘吃姜皮”的说法对虚寒、气虚、血虚等证型的便秘都不适用。即便是热结便秘的患者如果症状比较严重也不适用。

那么“风寒感冒吃姜肉”的做法是不是对的呢？夏公旭介绍说，老百姓常用的“生姜红糖水”防治风寒感冒时有道理的，因为生姜性温，其特有的“姜辣素”能使血管扩张，血液循环加快，进而达到驱寒的功效。需要指出的是，这种方法用来预防和辅助治疗风寒感冒初期的患者是可以的，但是中重度的寒性感冒患者则不适用。因为生姜主要用于解表，发汗作用较弱，临床上常配合麻黄、桂枝等同用，能增强发汗力量。至于是不是一定要去皮才能有驱寒的效果倒也未必，只是说去皮之后效果更好一些罢了，总体上影响不大。

夏公旭特别提醒，对于阴虚火旺、目赤内热者、患有炎症疾患及糖尿病与痔疮患者都不宜长期食用生姜，也不适宜擅自服用生姜入药的方剂，最好使用前咨询有经验的中医师，以免弄巧成拙。

谣言⑨ 熏艾条、放洋葱能去除甲醛

【谣言内容】新装修的房屋用熏艾条、放洋葱等方法能有效去除甲醛。

【真相解读】去甲醛的方法，最靠谱的还是通风。打开门窗通风，通过自然稀释的做法去除甲醛是目前最常用的一种方法。新装的房子至少要空置通风3~6个月才安全，而且后期入住不注意通风依旧会造成甲醛超标。在开窗通风前应该先把装修后的房屋门窗关严，封闭几天，让室内温度升高，这样有利于甲醛等有害气体从地板、家具中尽快释放出来，然后再开窗对流通风，如此反复数次更好。

谣言⑩ 长期吃健胃消食片会患上胃溃疡和胃结石

【谣言内容】80后女白领向女士长期将健胃消食片当零食，吃了两年，患上胃溃疡。

【真相解读】有胃病别乱吃山楂。很多人认为，只要胃部出现不适，嚼几片消食片就能缓解症状，还有的家长为了让孩子胃口好，特地买来健胃消食片或是山楂丸之类的给孩子吃。

林志健告诉记者，健胃消食片是临床用于治疗食物积滞的常见中成药，目前尚未有文献、临床数据显示，长期服用健胃消食片会导致胃结石和胃溃疡的证据。林志健说，临床上认为幽门螺旋杆菌是胃溃疡的主要致病原因，另外还有情绪、饮食、环境等其他原因有关。而胃结石则在临床上很少见到，多认为是与空腹进食大量柿子有关。

林志健提醒，虽说长期吃健胃消食片会患上胃溃疡和胃结石是无根据的，但是毕竟消食片中的主要成分是山楂，山楂所含的酸性成分较多，会使胃中的酸度急剧增加，所以脾胃虚弱者，要少吃消食片，以免加重病情。（通讯员 杨璞 本报记者 董鲁艳）