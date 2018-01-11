散装食品亟须亮出“身份证”

编者按：临近春节，市场上散装的糖果、糕点、坚果等食品格外受到消费者欢迎。但是，因为散装食品大多裸露摆放或者仅有简易包装，也有不少消费者对其质量安全不放心。近年来，我国食品全程追溯机制推广进展迅速，在备受消费者关注的婴幼儿配方乳粉、白酒、肉类等行业以及高端农产品领域，越来越多的企业开始应用信息追溯技术，预包装食品的信息追溯标签也已随处可见。而散装食品的工业化、标准化、包装化程度都远远低于预包装食品，因此散装食品迟迟没有被纳入追溯体系。散装食品是否需要赋码追溯？该如何实施全程追溯？专家从建立散装食品全程追溯机制的必要性、实施难点以及解决途径三方面进行分析探讨。本版将分两期陆续刊出，敬请关注。

散装食品，即未经预先包装而进行销售的食品。市场上销售的散装食品往往呈现裸装销售或简易包装(分装)销售两种形态。散装食品因节省了繁琐的包装，食品价格低廉，且买多买少随意方便，很受消费者欢迎。但散装食品的这些特点也存在不少安全隐患。如：在一些商场、超市，散装食品裸露在外，消费者可用手直接触摸、随意挑拣，甚至当场“品评”，容易传播疾病；有的散装食品未标注标签，消费者对这些散装食品到底是由谁生产的，在什么地方生产的，由哪些成分组成，它们的配料及其来源是什么，有无添加剂以及生产日期、保质期等信息一无所知。由于标签缺失、信息不足，少数不法经营者趁机以次充好、掺杂掺假，致使散装食品市场鱼目混珠、良莠不齐。因此，实行散装食品全程追溯极为必要。

解决监管难题的有效手段

目前，日常监管中消费者投诉最多的散装食品问题就是标签问题。根据新修订《食品安全法》，食品经营者销售散装食品，应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。但当前散装食品在销售时往往采用拆大件自行分装，或者拆包后直接放置于简单容器裸装销售的形式，部分食品自制标签或在贮存容器外部只写明食品名称，没有生产日期、保质期、生产者名称等完整的食品信息，即使标注了相关的信息，监管人员也无从知晓其准确性。

残缺不全、无从辨别真假的食品身份信息给食品安全监管带来了困难。实行散装食品全程追溯可以让食品安全监管人员能够通过扫描追溯码掌握追溯信息，明确散装食品的产地、生产日期、保质期、流通渠道、进货时间等，真正实现“流通千万里，追溯零距离”。

消除消费者顾虑的必要举措

消费者对于散装食品的安全也有顾虑。反映较多的是：标签标识内容不齐全；不标注生产日期，只标注包装日期；个别还存在掺杂掺假、非法添加等违法情况。

因此，建立散装食品全程追溯机制，为散装食品配备有效、准确的“身份证”，能够确保散装食品生产、流通渠道信息的透明性。消费者可以通过手机扫码方式及时确认所购食品的真实可靠信息，从而消除对散装食品的安全顾虑，真正做到放心消费。

防止事故扩散的有效办法

实行散装食品可追溯制度，有利于企业和公共机构应对紧急食品安全事故，有效地进行散装食品安全风险管理。

当出现安全事故时，管理者可以通过追溯信息迅速锁定问题产品，找出发生问题的原因和事故波及范围，及时召回事故食品，以最快的速度解决问题。而且，全程追溯作为一种约束制度，可以确保食品供应链每一个环节的质量安全，同时也有助于明确事故的责任者，缩小食品经营者连带责任范围，降低散装食品整个供应链的损失。