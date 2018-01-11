山西省开展按病种收付费改革

今日，省发改委发布通知，我省决定在省级公立医院开展按病种收（付）费改革，控制医疗费用不合理增长，降低群众个人费用负担。

按病种收（付）费，是指医疗机构在提供医疗服务过程中，以病种为计价单位向患者收取费用。按病种收（付）费标准包含患者单次住院期间发生的诊断与治疗等全部费用，即从患者入院，按病种治疗管理流程接受规范诊疗最终达到临床疗效标准出院，整个过程中所发生的诊断、治疗、手术、麻醉、护理以及床位、药品、医用耗材等各项费用。

在并省级公立医院（省直医保二级及以上定点医疗机构参照此方案执行）首批推出临床路径规范、诊断明确、技术成熟、并发症少、疗效确切的100个病种（含日间手术），统一实行按病种收（付）费，凡疾病诊断名称及主手术操作符合实行按病种收费的基本医疗保险，参保人员及自费患者均纳入按病种收（付）费范围。按病种收（付）费实行差别化的价格政策，暂按医院不同等级制定两种价格，以促进分级诊疗和患者分流。医保支付标准参照按病种收费价格，由医保经办机构与定点医疗机构谈判协商确定。