煮咖啡、泡茶时的泡沫要去掉吗？

冬季是滋补的季节，许多人会选择多喝汤。然而，每次熬汤时候，表面总会浮出一层泡沫，这些泡沫是什么？哪些可以食用，哪些不能食用？你知道吗？

炖肉的泡沫

煮肉初期产生的泡沫，主要源自肉中残留的血水，和其他杂质，他们会跑到汤里，使泡沫看上去和闻起来都令人反感，又被叫做血沫，最好将其撇去。如果此后再产生白色的泡沫，则主要是肉中的蛋白质，可以留下它。

打豆浆的泡沫

打豆浆时产生的泡沫，主要是其中的皂苷产生的。皂苷本身没有什么问题，但它的存在会造成沸腾的假象。还会使得豆浆中含有蛋白酶抑制剂，会影响蛋白质的吸收。所以这个时候应该小火加热等泡沫消失，把豆浆加热到真正沸腾！

泡茶、咖啡的泡沫

泡茶时产生泡沫的物质叫做茶皂素，它具有抗菌作用，并能抑制脂肪的吸收，因此，喝茶时不要把这层泡沫去掉。咖啡中能产生泡沫的成分很多，细微的咖啡颗粒本身就能产生丰富的泡沫。而一些花式咖啡的细腻泡沫，则是牛奶产生的，不损害健康，可以尽情享用。

榨果蔬汁的泡沫

榨果蔬汁时的泡沫，也是果蔬汁中的营养成分，有点难看，但不影响健康。

煮粥或煮面的泡沫

大米和面粉中都含有一些蛋白质，煮的过程中会有一些溶到水中。它们会把空气包起来，从而形成泡沫。此外，大米和面中的淀粉也会有一些溶到水中，增加水的黏度。米汤、面汤的黏度越高，泡沫可能就越多。这些泡沫对健康没有害处，可以放心吃。