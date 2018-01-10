“职业倦怠”你有吗？ 别以为离你很远

说到职业倦怠，很多人认为是出现在入职时间比较长的老职工群体中。广州医科大学附属第五医院精神（心理）科副主任医师莫煊却表示，职业倦怠在哪个年龄段都可以发生，甚至还有刚入职不到一年的“职场新人”。临床上因职业倦怠导致严重失眠而来心理诊室咨询的人，明显比以往增加。

哪些人易有职业倦怠

什么是职业倦怠？是指因工作压力所导致的体力和情绪衰竭的一系列症状，包括消极自我评价、消极的工作态度、失去对工作对象的关心和感觉等。

莫煊介绍，职业倦怠更容易发生在参加工作的早期，小于30岁的职工倦怠发生率高于30岁以上的人群。其次，理性主义者、完美主义者以及有强迫倾向的人更容易产生职业倦怠；还有一些经常超负荷工作，经常需要加班的职工，或者是收入水平不符合自己要求的人职业倦怠的发生率也较高；最后就是在工作中，与上司和同事关系不好的职工也容易产生职业倦怠。

职业倦怠有哪些危害

莫煊介绍，职业倦怠主要表现为身体耗竭感，容易感到疲乏虚弱，出现失眠、头痛、背痛和肠胃不舒服等。有些人会情绪变得容易激动、烦躁易怒、悲观沮丧和冷漠麻木。还有的人注意力不集中，思维效率降低，对工作厌倦、无责任心，消极怠工。甚至有些职工会将工作中的烦心事迁怒于家庭成员。

如何化解职业倦怠

既然职业倦怠的危害这么大，我们能有什么办法对付它呢？莫煊给出以下建议——

一、要保证足够的休息，做到劳逸结合。如果因为工作繁忙而缺少休息，可暂时放下工作，抽空去郊外旅游，放松心情。另外，也可以进行适当的运动，运动也是绝佳的减压方法。比如每周安排3天时间，每次进行30分钟运动，让烦恼随汗水蒸发吧。

二、要学会及时倾诉。当工作中遇到苦恼或困难时，要学会向家人或朋友倾诉，寻求渠道及时排解负面情绪。即使倾听者无法给予可行的建议，也能在心理上给予安慰，帮助我们释放压力和舒缓消极情绪，继续积极投入到工作中去。

三、多寻找工作中的乐趣。如果每日工作都是朝九晚六，机械化的工作，容易产生厌倦感。一旦将这种单调放大，那么工作将成为你的负担，毫无乐趣可言。如果能重新审视工作，尝试在工作中寻找乐趣，从中发现新的乐趣和挑战，这样能让我们拥有源源不断的动力投入工作中。

四、要保持职业竞争力，为自己充电加油。把握各类进修机会，及时学习行业新知识，提高工作能力和适应力，保持职业竞争力能够减轻因为工作恐慌感而带来的职业倦怠。