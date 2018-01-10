宝宝腺样体肥大,睡觉打呼噜 中医有法治！

受访专家：广东省中医院副院长、教授 张忠德

案例

4岁男孩打呼噜

毅毅今年4岁。小小年纪，打呼噜打了一年多。起初妈妈发现毅毅很喜欢张着嘴呼吸，以为是鼻炎又犯了，间断给他用了几个月的滴鼻剂,始终没有彻底根治。渐渐毅毅晚上睡觉开始出现打呼噜，躁动不安，夜间出汗多。妈妈看着毅毅慢慢变瘦，大半年个子一点都没长，心急如焚。于是四处求医，被医生告知这些症状都是腺样体肥大惹的祸，需要手术才能根治。

全家人一直在纠结，要不要做手术，担心小家伙身体吃不消。后来听朋友介绍找到德叔。“宝宝睡觉打呼噜一年多了，睡眠很差，白天没精神，胃口不好，大便干干的像羊屎。”妈妈跟德叔絮絮叨叨。德叔看见耷拉着脑袋，面色青青，眼眶黑黑的毅毅，心里便有数了。

德叔解谜

脾虚为本，肝阴不足

毅毅打呼噜虽然是腺样体肥大导致，但这一类小朋友不能盲目地去做手术，因为根本问题没解决，否则很容易复发。德叔强调认清疾病的本质是关键，毅毅主要是因为脾虚失运，湿浊停聚，清阳不升，加上肝中虚火又燃烧起来，而出现鼻塞、呼吸不畅使毅毅晚上睡不好觉，腺样体肥大，堵塞后鼻孔，引起鼻塞、打鼾等不适。治疗上以健脾调脾，平肝、柔肝、降虚火为主。坚持吃了近两个月的中药后，复查咽喉镜，毅毅肥大的腺样体缩小了，打鼾症状明显改善。

预防保健

睡好觉，养好肝，揉揉鼻通穴

睡好觉是治疗毅毅腺样体肥大至关重要的一点。德叔建议，爸爸妈妈要改善毅毅的睡眠习惯，让小朋友定时上床睡觉，最好在晚上9点前上床，不能因为自己繁忙的工作影响到孩子的睡眠时间；睡前要营造一种悠闲的入睡氛围，可通过洗澡、刷牙和讲故事等方式，轻松舒适的睡眠环境能给孩子安全感，让他更快地进入梦乡；睡前两个小时尽量不要给孩子吃东西，“胃不和则卧不安”，消化不了的食物积滞在胃中，会影响孩子睡眠。

还可以给毅毅揉一揉鼻通穴（位于面部，当鼻翼软骨与鼻甲的交界处，近鼻唇沟上端处）、迎香穴（在鼻翼外缘中点旁开，当鼻唇沟中）。具体操作：搓热双手，稍用力按定穴位，以孩子能耐受为度，轻轻揉动，每穴每次各5分钟，每天早晚各一次。迎香穴为通鼻窍要穴。两者搭配，可改善患儿鼻子通气情况。

Tips

腺样体肥大一定要做手术吗?

越来越多的小朋友患了腺样体肥大，被告知需要手术切除才能改善鼻塞、流涕、打鼾等症状，但腺样体对免疫的反应和调节有着重要的作用，是否需要切除、切除时机等都应该严格把控，大部分腺样体肥大患儿通过单纯药物治疗即可以达到良好效果。

德叔养生药膳房

桑葚太子参泥鳅煲

材料：桑葚5克（干品），太子参10克，泥鳅300克，生姜两三片，精盐适量。

功效：健脾益气养阴

烹制方法：各物洗净，泥鳅除去内脏。桑葚、太子参用纱袋包裹，与泥鳅、生姜一同放入锅中，加1250毫升清水（约5碗水量），大火煮开后转小火，继续煮约1小时，调入适量精盐即可。此为一两人量。