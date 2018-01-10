小寒过后吃枸杞子炖牛鞭 补阳驱寒

小寒刚至，寒流就跟着来报到，南方天气既寒冷又潮湿，这个季节部分人群容易感到畏寒肢冷，关节疼痛，体倦无力，我们在日常调理上应该注意些什么呢？

小寒过后到大寒是全年最冷的时段，因此起居上就要注意保暖，特别是阳虚体质的人群，更应该注意补阳驱寒。阳虚体质多因为先天禀赋不足、寒湿之邪外侵或过食寒凉之品、久病不愈损伤脏腑功能所致。通常表现为畏寒肢冷、面色苍白、疲倦乏力、舌胖大、舌苔淡白等症。广州市中医医院杂病门诊主治医师高三德给大家推荐一款补阳驱寒的汤水——枸杞子炖牛鞭。

枸杞子炖牛鞭

材料：杞子30克、牛鞭1条、生姜片、料酒适量。

做法：杞子洗净备用；牛鞭剖洗干净，切成小段，用料酒、生姜片飞水备用；将以上材料一起放入砂锅中，加适量清水，大火煮沸后，转小火煲两小时至熟烂，加盐调味即可。

提醒：很多街坊都认为牛鞭是男士们的补品，女士是不是不宜食用？女士如果属阳虚体质，是可以进食的。要提醒的是，成年男子一周吃两至三次为宜，多则易导致虚火上升。另外，因为牛鞭含有激素，未发育的儿童以及更年期不建议食用。外感发热者不宜食用本汤。