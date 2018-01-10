流感肆虐 部分药店特效药断货

本市目前仍处于流感高发季。一段时间的流感就医热潮后，专门用于治疗流感的推荐药品“奥司他韦”被越来越多市民所知晓。在流感高发的压力下，一些家长开始“囤货”奥司他韦。由于发烧患者多，部分实体药店和线上药店的退烧药甚至出现了断货的情况。专家表示，奥司他韦是专门抗流感病毒的处方药，不赞成家长“囤药”行为，应在医生药师指导下合理服用。国家卫计委昨日也表示，要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施，保障抗病毒药物供应。

探访

退烧药泰诺林部分药店脱销

市民吴先生日前在朋友圈里写道：“今天去药店，药师说，退烧药没了，你买点别的吧。”原来，突然发烧的吴先生打算就近买点以往服用过的泰诺林，但药店告知他泰诺林已经卖完了，然后推荐了另外一种镇痛类药物。

北京青年报记者昨日走访了十余家药店发现，作为认知度比较高的退烧药，泰诺林的确在部分药店出现了售光的情况。在东大桥地铁站附近的三九药房，店员告诉北青报记者，泰诺林已经卖完了，随后店员推荐了另外一种退烧药：“这个成分跟泰诺林一样，可以用它。”白塔寺药店（东单店）也遇上了同样的情况，“最近感冒发烧的人多，泰诺林卖完了。”

线上药店情况如何？北青报记者打开买药APP“叮当快药”，并定位在朝阳区后搜索“泰诺林”发现，三种剂型的泰诺林都显示“无货”。该平台负责人告诉北青报记者， 由于流感暴发，泰诺林去年12月的销量同比2016年12月增长了4倍。近期[仁和可立克]复方氨酚烷胺胶囊、泰诺林、美林等退烧药在北京地区已断货。

金象药店执业药师叶真告诉北青报记者，在流感高发的初期，很多药店的个别品种的感冒、退烧药出现了短时间的“脱销”：“这次流感的高峰来得很迅猛、面广，感冒发烧药虽然是常备药品，但在去年12月中旬左右也面临了一段时间供货紧张。不过很快就补上了，现在已经有所好转。”

流感“特效药”奥司他韦药店难觅

经过一段时间的流感就诊高峰，专门用于抗流感病毒的“奥司他韦”被很多家长所熟知。北青报记者昨日走访了北京市内的十多家药店发现，目前奥司他韦的胶囊和颗粒均无货。

“颗粒和胶囊现在都没有了，一般都是儿童用得比较多，之前买的人很少，最近因为流感暴发，来问这个药的人才多了，现在厂家那边也供应不过来，很多地方都断货了。”金象大药房的一名工作人员告诉北青报记者，目前北京其他几家分店也暂无存货，短期内很难进货。“北京现在供不应求，其他家药店也拿不到货，我们总部会对近期短缺的药物进行补货，但具体时间不清楚。”

有的药店表示奥司他韦目前只能在医院买到，还有些药店称近期会补货。普安药房的工作人员告诉北青报记者：“我们没有奥司他韦儿童版的经营权限，成人服用的奥司他韦需要过两天才有货。”

探因

奥斯他韦属处方药 药店销售较少

为何北京地区的药店难觅奥司他韦？金象连锁药店的执业药师叶真分析，一方面与奥司他韦最近需求量大有关。另一方面，奥利他韦这类的处方药主要供给渠道为医院，平时都是患者在医院里开药取药。在流感季，药店少量的货源对应大量的需求，有可能产生断货。其次，奥司他韦作为抗流感病毒的处方药，因其对适应症有较高要求，需要医生诊断后开具处方，患者擅自使用或不合理使用会增加用药风险。出于用药安全的考虑，零售药店经营这类药品的也不多。

随后北青报记者致电磷酸奥司他韦颗粒的生产厂家宜昌长江药业有限公司，一名工作人员告诉北青报记者，磷酸奥司他韦颗粒目前只有国产的，全国仅有他们一家进行生产，共有两种不同规格的产品。“现在其他个别地区确实出现了药品短缺的现象，我们现在也在加紧生产。”

家长心急欲“囤药”

流感持续高发的压力下，有些家长甚至开始“囤药”。王女士的女儿今年5岁了，1月8日孩子出现了流感症状，到医院初诊时无法确定是不是流感，大夫说如果持续高温就买奥司他韦。本来想省事儿到药店买，结果问了几个药店都没有这个药，还是到医院再次挂号才开了两盒奥司他韦颗粒，“一盒也就够吃一天半，两盒也不够。”后来，王女士先后多次联系家附近的百环药店，“原本说9日能到货，但又拖延到了12日，刚又告诉我只有胶囊，孩子没法吃。”王女士心急：“要是能买到，我得多买几盒备着。”

王女士“囤药”的想法也是受朋友的影响。据她介绍，她朋友家里有一对双胞胎，上个月就诊中囤了几盒奥司他韦，和王女士家的女儿同一天再次出现发烧，9日下午仍没退烧，便给孩子服用了之前囤的奥司他韦。记者 张小妹

科普

抗病毒药物没必要人人吃

北京朝阳医院感染科主任医师谷丽告诉北青报记者，流感有自愈性，大多数表现为轻症，患者只需服用缓解症状的药物，居家休息即可。“抗流感病毒的药物没有必要人人吃，甚至囤积更是没有必要。”

“首先，流感的季节性特别强，每年的12月至次年1月是高峰期，到了2月份逐渐下来，神经氨酸酶抑制剂如奥司他韦是特异性抗流感病毒药物，对其他病毒无效，所以平时留着也没什么用。”谷丽说，“其次，作为抗病毒药物，如果人人都吃，容易产生耐药性。因此更希望这些药物给重症、高危的患者使用，比如老人、孕妇、儿童等，剂量和疗程需要医生的指导。”

谷丽介绍，相对于囤药、吃药，更重要的其实是防护，尤其是戴口罩，可以有效阻隔病毒传播。

权威发布

医疗机构开启抗病毒药物临时采购通道

针对有民众反映有医院很难开到奥司他韦等抗感冒病毒药的问题，国家卫生计生委医政医管局副局长焦雅辉1月9日回应，已要求全国医疗机构紧急采取临时采购措施，保障抗病毒药物供应。

焦雅辉在当天举行的国家卫计委新闻发布会上说，当前对于普通流感的治疗有口服药物奥司他韦（达菲），还有扎那米韦吸入粉雾剂，这两年我国又研制成功了对于重症流感患者使用的、可以静脉治疗的帕拉米韦。我们近年来在抗病毒治疗领域有了很强的底气，能够保障患者的安全。

据了解，国家卫计委要求各地卫生计生部门为医疗机构开启抗病毒药临时采购通道，采购包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦在内的抗流感病毒药物，保证医疗机构相关药品供应充足，不能够以任何理由影响患者对药品的获得。

甲型H1N1病例增多 0-4、25-59岁占比最高

根据市疾控中心流感监测结果显示，在全国流感疫情高发的态势下，北京流感病毒活动度仍处于较高水平，仍是乙型、甲型H1N1和甲型H3N2三种流感病毒“共同流行”，值得关注的最新变化是，甲型H1N1病例数量开始增多，与乙型病毒共同占据较高比例。

目前在流感样病例各年龄组人群中，以0-4岁和25-59岁年龄组人群占比最高。2018年第一周全市144家二级及以上医疗机构累计监测门、急诊就诊流感样病例环比2017年最后一周上升5.76%，2017年最后一周环比其前一周上升20.68%。其中，流感集中发热疫情起数较2017年底明显下降。记者 张小妹 付垚