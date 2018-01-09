人民网北京1月9日电 （记者权娟）昨天下午，全国首套中医药文化进校园课外读物——《读故事知中医·中学生读本》新书发布会在京召开。丛书主审之一、国医大师孙光荣，中国中医药出版社社长兼总编辑范吉平，丛书总主编、湖南中医药大学大学副校长何清湖以及北京宏志中学校长熊劲出席，发布会由中国中医药出版社副社长林超岱主持。



中国中医药出版社社长兼总编辑范吉平

中国中医药出版社社长兼总编辑范吉平在发布会上指出，中医药知识博大精深，在建设健康中国的进程中，不仅能为保障百姓健康服务，更是国人文化自信的重要源泉。“传统文化传承从孩子抓起”的呼声，以及“中医药事业后继有人”的愿景，中医药文化进校园工程迫在眉睫，是适应新时代发展的必然要求。近年来，书法、国画等传统文化已广泛走进校园，相对而言，中医药文化进校园的脚步才刚起步。中医药进课堂，就是要培养孩子们对中华传统文化的亲近感、认同感，补齐中医药知识缺失的短板，使其借助优秀的东方智慧，擦亮中医药这张“中国名片”。

中国中医药出版社策划出版的此套丛书共10个分册。通过生动讲述一篇篇精挑细选的中医古文经典，追随古代医家的行医历程，能够让青少年感受华佗、张仲景等名家大医救死扶伤、拯济天下苍生的医德精神；通过细致讲述一则则关于中草药的美丽传说，介绍各地盛产的道地中药，能够让青少年领略祖国山河的富饶辽阔和中药的多姿多彩；通过深入浅出地介绍一个个常见疾病，分析如何运用中医药治疗感冒、发烧、青春痘、肥胖症等，能够让青少年对中医有系统的了解，掌握一些防治疾病的中医药基础知识。帮助广大中学生开阔眼界，健康身心，了解中医药，喜爱中医药，传承中医药，传播中医药，强壮自己的身体素质，为将来给新时代中国的发展做出贡献打下坚实的文化和身体基础。

中国中医药出版社作为中医药出版的“国家队”，勇担弘扬传承中华优秀传统文化的社会责任，在新书发布会现场为北京市宏志中学赠送20套《读故事知中医·中学生读本》丛书。记者从发布会现场了解到，在上周六举行的北京市中医管理局“中医药文化进校园”项目骨干教师体验交流会上，出版社还为北京市60余家中小学开展中医药文化课堂捐赠了80套该丛书。

林超岱副社长代表中国中医药出版社向北京市中医管理局“中医药文化进校园”项目负责人李萍教授赠送样书