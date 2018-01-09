人到中年为什么觉得身体被掏空

“七年之痒”常被当成中年夫妻关系危机的代名词。究竟是情淡了，还是性冷了？

有调查显示，中年夫妻缺乏日常情感交流，性生活质量较差，亲密关系指数普遍较低。其影响夫妻亲密指数的三大主要因素分别是：对同一事物的观点经常不一致或有严重分歧，没有家庭责任感，性生活不和谐。特别是一些男人在出现性冷淡后，觉得不好意思开口，总是回避问题，但内心又非常担忧，结果进一步加重病情，甚至可能引起真正的性功能障碍或抑郁症。

性欲是一种本能。它一般不会完全消失，但很容易受心理和情绪的干扰。由于性欲的强弱没有特定的标准，即使同一个人，也会随年龄、健康状况、精神状态、生活环境、与伴侣的关系及性经验等因素而有所差异，所以不能过早地认为自己是性冷淡。只有在长期有性刺激的情况下，仍然不能引发性欲，才应考虑可能是性冷淡或性欲缺失。

性冷淡的问题大多数会随着时间而消失。如果持续较长时间，首先要由医生确定是否与身体疾病有关。如果检查后确定只是心理原因引起的性冷淡，就应采取一些措施，如和伴侣没有性目的地抚摸，有助于提高性欲和减轻压力。

男性随着年龄增长，体内雄性激素分泌逐渐减少，性欲变淡是客观的生理规律，存在着很大的个体差异，一般不需进行治疗。要在生活中保持和谐的夫妻关系。当男性出现性冷淡时，妻子不应责难，要加倍体贴以消除男人的紧张情绪，同时用触摸性兴奋点，来刺激和重新唤起男人的性兴奋。由疾病引起的性冷淡，要先治疗原发疾病。因药物而产生的，应停用影响性激素分泌的药物。除上述方法外，可根据自身情况，在医生指导下使用雄激素类药物。

性欲下降和很多因素都有关系。



1.衰老。随着年龄增加，身体机能退化，对性生活需求下降，性欲也会明显下降。

2.因工作压力而身心劳累，对经济或职业的担忧等非性因素的干扰，使性兴趣渐减。

3.习惯异常性兴趣，使一般的性刺激难以触发性兴奋，以及长期欠缺异性吸引或被伴侣长期冷落。

4.两性关系缺乏沟通。双方只有麻木的性交，性兴趣也会逐渐减少。

5.患病。身体和精神状况都比较差，难以引发性兴奋，比如糖尿病等全身性疾病，或者慢性前列腺炎等生殖系统疾病。如果患病时间长而停止性生活，也会使性欲下降。