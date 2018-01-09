怀孕生子就得素面朝天吗

很多准妈妈或新晋宝妈都有这样的疑问：我正在备孕或者已怀孕、抑或处于哺乳期，是不是不能用护肤品或者化妆了？很多女性，尤其是职场妈妈都会因为怀孕而害怕使用彩妆，甚至护肤品。一方面她们担心由化学成分组成的护肤品、彩妆产品等，对宝宝有影响。另一方面，职场的工作并不允许自己素面朝天。

孕激素变化更需护肤

其实孕妇也是正常人，只要皮肤屏障功能是完整的，使用护肤品是可以的。一般护肤品，不管是一般的玻尿酸保湿霜、美白霜，还是基因修复眼霜、干细胞修复精华等。因为我们有皮肤这层天然的人体屏障，一般护肤成分基本不能影响表皮下的身体，更别说胎儿了。再说，相比全身，脸部吸收面积都很小，经过脸部皮肤吸收的量微乎其微。事实上，孕期因为激素的变化，准妈妈的皮肤往往都会出现出油、干燥、过敏、色斑、毛细血管扩张等问题，这个时候恰恰需要很好地护肤，才能维持健康的皮肤状态。如果这时因为过度防范化学物质，舍弃了基本的保湿和防晒，让皮肤完全裸露在外界环境里，任其变坏，影响心情还得不偿失。

如何选择护肤品

孕妇需要护肤，但护肤就可以百无禁忌吗？大家需要注意护肤品成分。

维甲酸 一种用于痤疮治疗的成分，属于维生素A类物质。有的孕妇会患痤疮，但是口服维甲酸会导致胎儿畸形，是不推荐的。此外，在某些去皱护肤品中添加的促进细胞分化，保护皮肤胶原的类视黄醇和视黄醇也是维生素A类物质，但是作为护肤品里的这些物质不能透皮达到相当剂量，更不用说进入血液循环对胎儿产生影响。作为外用护肤品成分来说。水杨酸、果酸之类的成分，对准妈妈是安全的，但是不推荐口服。

染发烫发类用品 美发产品中的化学物质，如苯胺类化合物、重金属、过氧化氢等存在致畸风险。且这些物质对孕妈妈的皮肤和呼吸道都有刺激，易诱发皮炎。此外，孕后期孕妈妈们的发质会变得很脆弱、易脱落，染发烫发会加剧这种状况。

香水 香水因含有邻苯二甲酸盐易导致胎儿畸形而被列为孕妇禁忌，然而少量的喷涂也未达到致畸当量，因此，孕妈可以少量使用。但是不建议哺乳期的妈妈用，毕竟香水对于初生宝宝的影响还未确定。此外，宝宝还是更喜欢妈妈原本的味道。

美甲 因为美甲所用的一系列产品中可能含有邻苯二甲酸盐、甲醛等。所以，爱美的准妈妈怀孕后要忍痛割爱，停止美甲。

可使用合格彩妆

需要强调的是，护肤品和彩妆中通常或多或少含有一些重金属，但这些重金属并不是人为加进去的，而是原本就存在于原材料中。国家对化妆产品的重金属（诸如铅、汞、砷、镉等）含量是有限量要求的，含量超标的产品就被视为不合格产品，不得上市。所以只要是合格的彩妆，孕妈使用是没有问题的。

需要提醒的是，第一，要选择正规的、有国家批文的彩妆和护肤用品。第二，不要化太浓的妆。一般的通勤妆不会影响宝宝，但是浓妆容易造成不良成分的累积，且怀孕期间皮肤状态受激素影响并不适合持妆。另外，很多彩妆产品的口红因为需要显色度，会添加铅等重金属。准妈妈在非必要场合还是少用为好。

特别提醒注意防晒

防晒也是孕期需要的。因为孕期激素的作用，孕妇容易色素沉着，在鼻部和颧骨部位出现各种斑，在没有任何防护措施的情况下会让这些斑更显眼，所以涂抹防晒霜和打伞是必要的。能穿透皮肤的成分，和经过皮肤透皮吸收的量都很少，所以一般的防晒霜都是安全的。如果宝妈特别在意“化学防晒”成分的话，可以选择物理防晒。如戴太阳帽、穿防晒衣，或者使用含氧化锌或者二氧化钛的防晒霜，这相当于贴身穿了一件防晒衣。对于准妈妈来说，使用含有防晒成分的润唇膏是安全的，如果一定要有显色度的唇膏，可以选择植物和水果提取的无矿物油和防腐剂成分的品牌。