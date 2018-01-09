为啥很多人过节时分手

元旦节刚过，西方情人节、春节又将“纷至沓来”。人们以为盛大节日的光芒会照出单身者的凄凉，然而，秀恩爱的情侣才是这些节日真正考验的对象。据美国统计资讯网的调查显示，年末节日会大大增加情侣们分手的几率。为什么好好的节日变成了情侣们的“劫”日？

劫数一：期待感。都说“期望越大失望就越大”，人们的心理预期会影响情感体验。平淡的日子过多了，节日就格外令人期待。很多人，尤其是女性，特别重视圣诞节、元旦、情人节，会比平时需要更多的爱和关注。一旦另一半的言行没有达到预期，她们就会怀疑对方是否根本不在乎自己。

劫数二：特殊化。节日就像放大镜，会把平日里对方好的、坏的行为放大，任何细节在节日似乎都有特殊含义。例如平时就大大咧咧、丢三落四的男朋友在跨年夜上忘了带照相机，女友就会夸张、放大成：“一年就一次元旦，这都能忘记，你心里还有我吗？”“搞特殊”就容易小题大做，最后逼得对方无言以对。

劫数三：压力。过节放假时，情侣、夫妻除了自己庆祝，有的还会去探望家里人。在亲戚七嘴八舌的压力下，不该说的话，一不小心也都说了，容易伤害彼此的感情。

劫数四：辞旧迎新。新年前后人们喜欢总结过去、展望未来。很多人爱在这个时候反思、分析维持这段关系的利弊。对感情已经变淡的情侣来说，节假日是分手的催化剂；对那些早有“异心”的人来说，节日里的“不作为”等于释放分手信号，让对方知难而退。

避免把节日过成“劫”日，一是要了解另一半的需求。例如有人想要“陪伴”，有人要“特殊的礼物”，有人渴望“认同”，有人寻求“关注”……知道彼此的期望就能避免过大的失望。重大节假日前不妨和伴侣多沟通，尽可能让双方都满意。

二是要学会换位思考。如果另一半没有把节日过成你想要的样子，你也不要马上发脾气，站在对方的角度考虑一下：他是怎么看待节日的，我满足他了吗？你会发现，每个人对节日的理解是不一样的，一味要求对方付出、妥协就太过自私了。稳定、和谐的关系需要多包容、多磨合。

三是掌握一些沟通技巧，用“我信息”代替“你信息”。“我信息”指的是无攻击性地表达自己的感受，如“我本来很期待你送我礼物，结果什么都没有，我确实很难过、很失望”；而“你信息”是指以攻击为目标的指责，如“你知道要过节，为什么不送我礼物？你这是什么态度”。在不能达成共识或因对方的行为感到难过委屈时，如果你的目的不是分手，建议在沟通中多用“我信息”，少用“你信息”，既缓和气氛，又促进沟通。▲