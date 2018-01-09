有关节炎，出行要讲究

受访专家：南方医科大学南方医院关节外科副主任 王 健

春节出行旺季将至，很多朋友都会拖家带口外出旅行。如果患有骨关节炎，如何保证不会发作，一旦发作怎么处理，这些都是要提前做功课的。

南方医科大学南方医院关节外科副主任王健说，身体重量和外力冲击造成的软骨老化从20多岁就开始了。年轻时，软骨修复能力较强，40岁则严重下降，造成关节开始出现明显退化。在老化过程中所产生的无菌性炎症，就造成关节的红、肿、热、痛。关节内的平衡也被打破了。即使关节炎处于静止期，一点症状也没有，和年轻时的关节也是无法相比的。因此，对年轻人来说比较轻微的负荷运动（如爬山、长时间行走），都不适合老年人，否则就会导致关节的过度使用，产生疼痛和积液。炎性积液本身对关节内的软组织结构（如滑膜、软骨、半月板）就是一种刺激，使得这些结构又产生新的炎症反应，从而形成恶性循环，出现骨关节炎的急性发作。因此，很多老年人旅游归来，关节炎的症状会加重。

王健表示，骨关节炎患者能否出游，可分为3种情况对待。第一，既往没有发作过关节痛，临近长假出现了关节疼痛的症状，到医院就诊发现已经存在骨关节炎。这算是比较乐观的一种。之前没有发作过关节痛，说明关节炎的程度不重，关节内炎症平衡稳定，只是近期负荷较多，造成了失衡。可以找关节外科医生，判断骨关节炎的分级，充分治疗，在短期内控制炎症反应。但即使疼痛完全控制了，关节仍处于失衡临界状态，需要减少负荷和活动。如果已经定好行程，可以在药物保护下出行，但尽量减少爬山、长距离行走，建议多乘坐交通工具。旅游结束后，及时到医院就诊，继续治疗。

第二，既往有骨关节炎病史，并发作过，但是近期比较稳定。这说明关节炎的控制非常满意，可以外出旅游。但必须对膝关节加以保护，旅游期间和别人的活动量不能一样，要注意休息，减少行走，多乘坐交通工具。准备好足够的药物，在出现关节炎预兆的情况下，及时服药干预。善用辅具，比如使用手杖，穿戴护膝，来减少外界负荷和冲击对膝关节的负面作用。

第三，既往有骨关节炎病史，近期也不是很稳定，经常出现肿痛。说明骨关节炎比较重，近期也处于活动期，需要充分治疗。这种情况不适合外出活动，需要静养。如果确实情况特殊需要外出，就要规律服药，全程乘坐交通工具，尽量避免行走。

王健提醒，外出前要备齐治疗骨关节炎的药物，尤其是镇痛药，包括非甾体抗炎镇痛药和中枢性镇痛药，以及一些中成药。外用的药膏和乳胶剂也必不可少。疾病发作时，按照医生给予的治疗方案服用相关药物，第二天应该会有明显改善。这时可进行自我评估，综合考虑旅游中交通工具的使用比例，来决定能否坚持以后的行程。如果全程都有汽车协助，和治疗期间的关节制动没有矛盾，可以继续行程。如果服药后两三天内症状没有缓解，甚至加重了，就要考虑取消后面的行程，留在原地治疗。（特约记者 李晓姗）