猕猴桃：胃肠道好帮手

无论国产还是进口的猕猴桃，营养价值都不低。大多数人都知道吃猕猴桃能补充维生素C。其实，它还是胃肠道好帮手。

苹果中维生素C的含量为4毫克/100克，橙子为28毫克/100克，而中华猕猴桃有62毫克/100克，是维生素C含量较高的水果。钾、叶酸等营养素的含量也很突出，多酚类等抗氧化成分也不少，但大部分抗氧化成分主要存在于果皮。新西兰人常带皮吃猕猴桃，方便又营养。

曾有研究发现，连续4周每天食用2个猕猴桃，有助于改善肠易激综合征和便秘患者的肠道功能，促进胃肠蠕动，增加排便频率。还有研究表明，摄入猕猴桃有助于老年人软化粪便，促进排便。这是因为，猕猴桃中富含的果胶等膳食纤维，对消化系统有很多益处。中华猕猴桃的膳食纤维含量可以达到2.6克/100克。相较之下，桃的膳食纤维含量为1.3克/100克。

猕猴桃中含有的猕猴桃素有助于分解蛋白质，促进胃对食物的消化。正因为这些酶的作用，食用猕猴桃对人体消化吸收鱼、肉、豆类、奶类以及部分谷物中的蛋白质有一定帮助。猕猴桃素在绿色果肉的猕猴桃中含量相对高一些。

除了果肉，猕猴桃皮还能提供益生元，促进肠道有益菌群繁殖，有益肠道健康。需要注意的是，果皮有可能会积累灰尘、碎屑、污垢甚至杀虫剂。如果要连皮吃，最好选择安全无农药的猕猴桃。

平时大家不妨多买些猕猴桃放在家里，提醒自己每天吃。