冷在三九！四招补好三九，来年无病痛

1月8日起，将迎来“三九”节气。俗话说，“冷在三九”，全国大范围地区降温。养生专家提示，这一年中最冷的时光，适合进补!补好三九，来年无病痛!

怕冷：驱寒最好吃姜

怕冷，是很多老年人共同的特点。因为人衰老之后，新陈代谢减慢，很容易形成气血不足。所以，秋冬是老年人非常难得的治病时机。

一说到进补，有些人立刻想到的是人参、鹿茸、冬虫夏草这些名贵的药材，每到过年回家孝敬父母，都会买上这些补药，这是一个错误的观念，最普通的食物，同时也是最好的药物，而且常常是越便宜的食物，疗效就越好。

支招：喝姜茶，姜水泡脚

俗话说：“冬有生姜，不怕风霜。”冬天吃姜，正合适。因为姜味辛辣，可以在体内产生热气，祛除冬季的寒气，所以受冻的病人，就可以常喝姜汤来驱寒，预防感冒等常见疾病。

吃姜要注意，一是冬季吃姜要去皮，二是不要在晚上吃姜。生姜“要热则去皮”，冬季吃姜为了驱寒，所以要把皮去掉。

生姜红枣茶：将生姜洗净，切片;红枣洗净，去核;将生姜、红枣放入杯中，冲入开水，盖上锅盖焖10分钟，放凉后就可以饮用了。

姜汁泡脚：在冬季，身体虚弱的老人容易手脚冰凉，更应该在睡前泡脚。而在洗脚水中加入姜汁，能更好地缓解手脚冰凉的症状。

补肾：栗子稀饭

冬季主闭藏，正是补肾的季节。肾在五脏中非常重要，是健康的根本，人的衰老，从根本上说是肾的虚弱。因此，冬季正是补肾、抗衰老、健体魄的好时机。

但是，补肾不能乱吃补品。民间还有一个误区，认为补肾，就要吃和生殖有关的器官，如吃雄性动物肾、外生殖器才能补。这其实是有偏颇的，雄性动物的外生殖器和肾不能随便乱吃，而且很多蔬菜水果也有补肾的功效。特别要注意的是，冬季不适合吃肾脏，非但不能进补，反倒有害。

支招：多吃栗子

虽然很多肉类有进补的功效，但从健康的角度讲，素食要比肉食更有利于健康。冬季补肾，可以多吃一些有补肾功效的素食，比如栗子。

栗子味甘性温，有养胃健脾、补肾益气等功效，而且不像肉类那样油腻。在养生食疗中常用来补肾。

冬季吃栗子，不需要拘泥于做法，可以把糖炒栗子当作零食吃，可以把栗子和肉食搭配，做成栗子鸡一类的菜肴，也可以用栗子面代替主食吃，其中最有名的便是栗子面窝头了。

如果经常吃栗子，更方便的是做成栗子粥。栗子粥也有突出的补肾功效。民间俗话说：“腰酸腿软缺肾气，栗子稀饭赛补剂。”进入冬季以后，饮食中的肉类增多，经常喝栗子粥调理，滋养脾胃，可以缓解肉食给脾胃带来的负担。

栗子粥：栗子10颗，粳米100克，白糖适量。栗子去壳和粳米同煮至黏稠，加入白糖调味即可。除了栗子外，核桃也是不错的补肾食品。核桃和栗子一样，可作为零食食用，或者碾碎加入粥中，制成核桃栗子粥。

补气：逢九一只鸡

冬季进补，离不开肉类。虽然总体来说，少吃肉对身体好，但老年人身体虚弱，光靠素食很难满足进补的需要，在冬季应该适当吃一些肉食。

不过，不同的肉是有区别的。中医对肉类的研究非常细致，不同种类的肉有着不同的性味归经，进补不是吃什么肉都可以的。

身体比较健康，既不体虚又没有燥火的人，冬季可以多吃鸡肉。俗话说：“逢九一只鸡，来年好身体。”鸡肉性微温，偏向于性平，对人体的刺激很小。鸡肉既能提供丰富的营养，略微抵御冬季的寒气，又不会让人吃出内火，是冬季养生的佳品。鸡肉最好采用炖煮的方法制作，其中小鸡炖蘑菇是一款经典的鸡肉炖煮菜肴。

支招：海参鸡汤

鸡汤属于高汤的一种，是很多菜肴的原料。平时买了新鲜的鸡肉，可以用不吃的骨架子等部位熬汤，也可以专门制作鸡肉汤品。比如，可以在鸡汤中加入海参，炖成海参鸡汤。

海参鸡汤：草鸡半只，海参2条，将海参泡发，清理干净;烧开水后放入海参，大火煮10分钟后捞出放凉，切成小段;草鸡洗净切块，焯水，加料酒、盐、生抽腌制;锅中加清水，放入鸡块、海参、姜片、葱段，用大火炖煮;水开后改小火煮30分钟，加盐调味即可。

养血：艾灸

一九到三九之间正是冬季进补的最佳时机。除了食补以外，中医灸法也是此季甚为盛行的进补方式，灸法理疗能够起到温阳补气的作用，对一些顽固疾病也有一定的预防治疗功效。

艾灸是用点燃的艾条放入艾灸灸熏特定的穴位，并且配合外用的中药，通过经络腧穴的作用，达到防病治病的目的。艾灸可以补气养血，是最容易掌握并可以居家自疗的灸法。常用穴位有关元穴、中脘穴和足三里穴，每天用艾条灸10到15分钟，可以发挥温补脾肾，促进脾胃运化的功效。

小提示：艾灸须注意施灸时间。如失眠症要在临睡前施灸。不要饭前空腹时和在饭后立即施灸。一旦出现头晕、眼花等晕灸感觉，要立即停灸。



