熬夜到底有多伤身？身体功能易透支、补觉不能消除伤害

在刚过去的跨年夜，朋友圈里晒着各种熬夜看晚会、玩通宵的照片。如今，繁重的日常工作，丰富的夜生活，无时无刻不在的手机，使得熬夜变得自然而然。虽然各种关于熬夜伤身体的科普随处可见，但大部分人对熬夜的危害并不以为然。殊不知，你在熬夜的同时，心、肝、胃、眼、脊椎都跟着“加班”。上火、头昏、眼干，肠胃、颈椎问题接踵而来。记者采访了山西医科大学第二医院心内科副主任医师李瑾，来听听专家的提醒。

A 过度疲劳身体功能易透支

很多人有熬夜的习惯。尤其是元旦、春节，更是有很多人熬夜。李瑾提醒，有心血管系统疾病和有肝病的人要少熬夜。

“有心血管系统疾病的人不宜熬夜。如果情绪激动，再加上熬夜，很容易引起心律失常、旧病复发，轻则头痛、胸闷，重则有生命危险。”李瑾说。另外，熬夜对于肝脏的损伤很大。经常熬夜，娱乐过度，疲劳过度，睡眠不足，会引起肝脏血流相对不足，导致抵抗力下降。李瑾建议，本身肝不怎么好的人，千万不能抱有熬完夜再说的侥幸心理，等身体出了问题就晚了。尽量少熬夜，如果睡得比较晚，应多吃新鲜蔬菜、水果，补充维生素，帮助修复受损的肝细胞。有肝病的人连续几天熬夜后，最好到医院做个肝功能检查。切忌大吃大喝，深夜人的肠胃处于休息状态，消化功能相对较弱，这时大酒大肉猛喝猛吃一通，很容易引发胃肠疾病，甚至导致急性胃痉挛等疾病。

此外，长期熬夜的人，如果不注意用眼，很容易引起干眼症和视觉疲劳。“很多人熬夜玩手机，长时间注视屏幕、眨眼次数减少、泪液质量下降，很容易引起干眼症。”李瑾说，“要注意科学用眼，每过一小时休息10至20分钟，可以闭眼、眨眼或看远处。同时，要保证每天的睡眠，使眼睛得到充分休息。”

熬夜除了眼睛疲劳，颈椎、腰椎疼痛的人不在少数。坐姿不正确，且长时间保持一种姿态，对颈椎、腰椎不利，尤其是对本来就有腰椎间盘突出或颈椎病的人来说，更易旧病复发。李瑾建议，长时间熬夜要做适量运动。连续看手机看电视，不要超过一个小时；要时常站起来活动活动腰腿、上肢及颈椎，让脊椎得到放松。

B 熬夜后补觉并不能消除伤害

对于很多年轻人来说，补觉是熬夜后的救命稻草。“但从生理学角度考虑，补觉并不能消除伤害。”李瑾说，“熬夜后补觉，依然打乱了人体受光照影响的正常昼夜节律，昼夜节律的紊乱干扰了大脑中视上核的工作，进而造成人体内各种神经、内分泌调节的紊乱。这种生物钟的紊乱，不一定能通过补觉来调节。比如多轮班工作群体（如护士、安保人员等）虽然在夜班后可以得到补休，但他们依然是心脑血管和代谢疾病的高发群体就证明了这点。”

另外，倒班熬夜扰乱生物钟，是有致癌风险的。至于熬夜引起其他疾病高发的例子则更是数不胜数，经常熬夜的人更容易胖，更容易患上糖尿病、心脑血管疾病等严重的疾病。

别过度透支自己的生命，到岁月不可逆转，身体不再健康时，追悔莫及。

C 熬夜时 饮食上要注意

均衡膳食是保持健康的基础，熬夜容易使身体的正常节律发生紊乱，对胃肠及睡眠造成影响。想把熬夜对身体的损害降到最低，调节饮食是关键。

“从晚餐那顿开始，就要注意调整饮食结构。”李瑾说。“熬夜时，晚餐应注意食物品种多样化，可以适当选择一些酸味食物以促进食欲，如凉拌西红柿、西红柿炒鸡蛋等，补充维C及蛋白质。还可以适当增加些高蛋白食物补充能量，如瘦肉、鱼、蛋类、豆类等，以免夜里太饿。”

另外，长时间熬夜，体力消耗较大，要想保持精力充沛，需要多补充营养、易消化、富含水分的食物。夜晚可适当加餐。李瑾提醒，熬夜进食也要有规律、讲究，不能无节制地乱吃。加餐应以易消化的流质食物和碳水化合物为主，比如豆浆、水果、糕点、水煮花生米（油炸花生米易上火）之类的小食品。这样既可以补充能量，又不会因进食脂肪、蛋白质过多出现饱胀现象而影响睡眠。