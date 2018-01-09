我国每年超过5万名儿童死于意外伤害

随着社会环境的变化，伤害已经成为不可忽视的公共卫生问题。青少年儿童由于其生理特点，是伤害的主要受累人群。近日，中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心和全球儿童安全组织在北京发布《中国青少年儿童伤害现状回顾报告》。

报告显示，目前，全球每天有2000多名儿童死于非故意或故意伤害，有数以千计的受伤儿童就医，而且往往会留下终身残疾。在我国，每年有超过5万4千多名儿童死于意外；平均每天148人。因此开展青少年儿童伤害预防控制工作刻不容缓。

据中国疾控中心慢病中心主任王临虹介绍，2010～2015年期间，我国0～19岁青少年儿童伤害死亡率呈波动下降，但伤害一直是我国0～19岁青少年儿童死亡的首要原因，占所有死亡的40%～50%，溺水、道路交通伤害和跌倒/坠落是前三位伤害死因。来自全国伤害监测系统的门急诊监测数据显示，2010～2015年，门急诊0～18岁儿童伤害病例中，1～4岁年龄组占比最高，家中是伤害发生最多的场所，7～8月伤害发生相对较多，跌倒/坠落是门急诊病例最常见的伤害类型。

全球儿童安全组织（中国）首席代表崔民彦呼吁，家长、学校和社会要提高警惕，加强对青少年儿童的防护，避免一些伤害的发生，例如加强儿童监护、清除容易导致儿童跌倒的环境危险因素、增强儿童危险识别能力、在孩子运动时提醒使用护具、在窗户内安装护栏、设计制造安全的儿童娱乐设施等等，同时介绍了如何通过绘本阅读、填色卡、标识认识、情景再现游戏等方式，让孩子了解自救和安全技能。