患病儿童骤增 今年乙型流感变主角

进入冬季以来，各个儿童医院、医院的儿科都是排队等待几个小时的孩子和家长。12月份，随着流感的流行，患病人数更加增多。

流感可以通过流感快速检测诊断。流感的检测，最好不要刚发烧2～3小时就带孩子来做，因为在发热初期流感检测假阴性率高，通俗说就是查不出来。建议发烧12～24小时后查，这样检出率会大大地提高。

谈到流感，原来都是甲流有名，谈甲流色变。今年换了，乙流成了主角，

我收集了大家关于流感最关心的问题，在此逐一做解答。

1.乙流是一种新型病毒引起的吗？

流感病毒有甲、乙、丙三个型（或者称为A、B、C三型），也就是说甲流、乙流都是流感的一个类型。大家可能还记得2016年春节的流感大流行，就有约一半的流感患儿是乙型流感。所以乙型流感病毒并不是一种新型病毒。但今年流行的乙型流感病毒是否发生变异，目前尚未看到相关病毒研究机构发布消息。

2.目前流感的发病情况是怎样的？流感里都是乙流吗？

根据北京市疾控中心监测结果显示，近期流感活动度呈现上升趋势，并出现乙型流感病毒、甲型H3N2亚型流感病毒和甲型H1N1流感病毒共同流行的情况。尤其是12月份以来，医疗机构报告的儿童病例数上升幅度较为明显，但波动仍在正常范围内，疫情大部分出现在小学一、二年级和幼儿园。

据北京新世纪妇儿医院临床统计数据显示：通过流感快速诊断确诊为流感的患儿，12月较11月有数倍的增多，在检出的流感中乙流占 68.5%，甲流占31.5%。乙流占流感病人的主流。

从临床发病来看，乙流、甲流的患儿多是未接种流感疫苗的。

3.乙流有什么特殊的表现吗？

与甲流相比，乙流的流行性相对小一点，但也会引起规模流行。二者典型症状相似：多呈现高热不退、精神萎靡。乙流的症状与甲流相比有些患儿会相对轻一些。乙流与甲流的诊断方法、治疗方法都是相同的。

4.使用磷酸奥司他韦（达菲）治疗流感前需要确诊流感吗？

磷酸奥司他韦是治疗流感的药物。但这种药物对非流感病毒引起的感冒、发烧是没有治疗作用的。所以在使用之前最好做流感快速诊断，确定是否为流感。当然如果有明确流感接触史（比如家庭中或密切接触的人中有流感患者），而随后出现类流感症状，也可考虑服用。

现在门诊中有很多发热是由其他病毒、细菌或支原体引起的，所以不建议一发烧就服用磷酸奥司他韦。

5.流感期间的高热应该怎么处理？

好多孩子吃退热药1、2个小时体温仍在39°左右，应该怎么解决？

流感的高热表现为持续高温难降，这是流感的特征。可以适当增加退烧药的剂量，比如服用体重对应剂量的最大量，并辅以物理降温。但仍有孩子体温持续不降，家长也不要过于着急，除了发热带来的不适，不会烧坏脑子。流感时大孩子常常诉说头痛，一般与发热有相关性。有的孩子还有呕吐、腹痛的症状，相对不多。

6.家里老大得了流感，老二隔离去了姥姥家，要多久可以解除隔离？

家里有两个孩子的家庭很多，预防交叉感染有难度。如果有条件可以分开居住，一般需要体温正常，咳嗽流鼻涕这些症状消失后48小时再接回来。

7.吃奥司他韦和板蓝根可以预防流感吗？

接触流感患者后可以服用奥司他韦预防流感。用量为治疗量每日一次。板蓝根及一些中药不建议作为预防用药。

8.现在打流感疫苗还来得及吗？

大家都非常关心目前已经出现流感流行可否进行流感疫苗接种。理论上讲是可以的，但接种前要保证孩子没有接触流感患儿，没有被感染到。接种后大约7～10天才有保护，这期间要避免接触流感患者。如果可以保证这些是可以接种的。如不确定，则慎重接种。