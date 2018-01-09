13个健康小细节可能正被你忽略

都说细节决定成败，这话用在我们的生活中再恰当不过了。如果说每天跑步做瑜伽很难保证坚持，那么试着做一些生活细节的改变吧，健康在那一边正向你招手呢！

1.饭后不要立即吃水果

现在到餐厅消费，总能在餐后享受到一盘水果。但如果你懂得一点健康常识，就应该立即放弃这份馈赠。因为正餐从被你吃到嘴里到消化结束，至少需要两个小时。那么正餐之后立即吃进的水果会停滞在胃里，以至于还没来得及被消化就在你的胃里发酵了。接下来你的胃里会产生不少气体，除了引起胃胀，还会导致……(呃，就是会污染周围空气、最让人尴尬的那件事！)

2.每次限量喝水

每天喝水不是越多越好！你的身体是一个平衡的系统，你的肾脏每小时只能排出800~1000毫升水量。1小时内喝水超过1000毫升，会导致低钠血症。

3.别在疲劳时喝咖啡、抽烟

尽量不要在身体特别疲劳时喝咖啡或抽烟来提神，否则会对心血管系统造成无法挽回的损伤，心悸、心慌就是严重的症状表现。尤其不要在疲劳时既喝咖啡又抽烟，否则不仅对身体的伤害翻倍，咖啡的独特香味和成分还会加重你对香烟的渴望！

4.中午也要刷牙

大多数人会做到坚持每天早晚刷牙，但睡眠时你口腔内细菌的繁殖速度其实只是白天时的60%，换句话说，白天你的口腔也需要护理，中午也要刷牙，但不要在餐后立即刷牙，最好安排在餐后半小时，这样能防止损伤牙釉质。尤其是吃完薯条或薯片后，更要注意刷牙护理。

5.服药期间一定要禁酒

吃药期间一定要禁酒，哪怕你吃的只是简单的感冒药、维生素，哪怕你喝的只是最温和的香槟、红酒！因为酒精不仅会影响药效，还会将药物的副作用放大数倍，更有可能与药物相互反应生成毒物。

6.一定要用温水洗脸

一定要用温水洗脸，千万别图省事用凉水，否则毛孔受到刺激突然收缩，其中的油污就不能被及时清除，会导致粉刺。也不要用太热的水，否则面部皮肤迅速扩张，之后就容易早生皱纹。

7.补钙能让睡眠变好

缺钙的恶果绝不仅仅是腿抽筋，健忘、走神、失眠也都是缺钙的副产品。因为充足的钙能抑制脑神经的异常兴奋，缺钙则会影响脑神经元的正常代谢。为大脑补钙的最佳食物是豆类食物，如黄豆、豆腐等，但豆奶的效果并不好，因为豆奶中含有的少量乳糖会影响钙在大脑神经元中的作用。

8.扔掉排毒药丸

上火了？长粉刺了？服用那些排毒祛火药丸的效果并不明显，并且因为刺激肠道，反而可能会加重人体内的营养失衡。其实，从营养学角度来说，最有效的降火方法是暂时放弃饮酒和喝咖啡，多喝水并且少吃含有脂肪的食物。

9.坏情绪对人的损害可能大于病毒

坏情绪是比强力病毒更可怕的传染源！80%的疾病其实都是被精神波动激发的，尤其是消化道疾病和皮肤疾病，你很容易就会因为坏情绪而出现暴食、腹泻或皮肤过敏等症状。

10.不要放弃食物中的脂肪

首先，食物中的脂肪并不会全部转化为你身上的脂肪；其次，食物中的脂肪对于人体保持正常的生理活动至关重要，你每天所需的25%~35%的能量来自脂肪。最后要说的是，适当地摄入脂肪，反而可以产生饱腹感，防止你饮食过度。

11.不要赖床

你体内的生物钟每90分钟循环一次。如果你早上自然醒来，就不要再继续赖床，因为继续入睡会重新进入一个90分钟的睡眠循环，所以赖床30分钟或40分钟醒来后，你反而会变得无精打采，甚至还会头晕恶心。

12.不要临睡前才洗热水澡

体温太高也会抑制大脑褪黑激素的分泌，影响你的睡眠质量。因此，临睡前才洗热水澡绝不明智。聪明的做法是，在睡前90分钟沐浴，这样等到临睡时，体温刚好降到最适宜睡眠的温度。如果迫不得已在临睡前洗澡，就在最后用冷水冷敷一下额头，也有助于体温迅速降低。

13.吃点黑巧克力，对心脏有好处

黑巧克力对心脏健康大有益处，不仅能降低血压还能减少血管阻塞。购买时请选择那种颜色最深的巧克力，同时它也有最高的可可含量以及最少的热量。