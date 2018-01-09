艾灸帮婆婆找回了快乐

两年前，婆婆总感觉腰酸背疼，全身无力，有一阵子，她常常失眠，对生活提不起兴趣，还说自己得了癌症，估计活不长久了。我带她到医院里检查，医生说没有什么大病，人一老了，总归是这痛那痛的，开了一些药，便回来了。婆婆吃完那些药后，并没有什么好转。

有朋友建议她用艾灸，说艾灸对身体好。婆婆像抓住了救命稻草，马上去理疗店体验了艾灸的效果，感觉不错，又觉得理疗店收费贵，便让我在网上买一些回来。我这是第一次接触艾灸，当看到艾条和随身艾灸盒的时候，实在想不通这简简单单的物品，怎么会像描述的那样能治百病。艾，不就是老家普通的艾蒿吗？会有这神奇的疗效？不过，婆婆想试，就让她试试吧。反正也不贵。

自此后，每天晚上吃过饭，散步归来的婆婆，便开始一边看电视一边做艾灸。只见她把艾条插在艾灸盒里，点燃，盖上盒盖，然后放在专用的防烟袋里，她把防烟袋往腰上或腿上一系，就开始艾灸了。我好奇地问：“舒服吗？不烫吗？”她回答我：“很舒服，一点也不烫，你要不也试试？”我赶紧婉拒：“您还是先试出效果来再说吧！”

可没过几天，她开始腹泻，还上火了，问了下医生说是连续艾灸的结果，婆婆这才知道，艾灸应该是循序渐进的，先从隔三天灸，到隔两天灸，再慢慢适应到天天灸。得知是这样，婆婆松了口气，按照医生所说，要减少艾灸的次数和时间，然后慢慢加长，慢慢让身体适应。

婆婆每天研究穴位图和各种病症的艾灸方法，几个月后便成了一个“艾灸通”。如除湿气艾灸肚脐，关元穴，足三里，譬如想减肥可以灸整个小腹大椎，三阴交穴……艾灸后的婆婆，气色好了，睡得香了，也很少再听到她喊腰酸背痛了。婆婆明显的健康了许多。她经常向周围的朋友介绍艾灸的功效，还说自己就是个活生生的例子，看她果然健康起来，周围的朋友也纷纷加入了艾灸的队伍。

那天，我做了一晚的伏案工作，第二天起来，颈肩疼得厉害。婆婆就把她的艾灸疗法也用在了我身上。我挺喜欢艾条燃烧时传递给身体的温暖感觉，灸完颈肩我又灸腰部，灸完腰部又灸背部，整个人轻松了许多。

艾灸让婆婆变得健康起来，生活也因此而更快乐了。